姜濤千字文呼籲粉絲追星要理智　自爆曾有母親為合照拋低小朋友

人氣王姜濤今晨（26日）約五時時份，在IG發布了一張背面照片，而照片不是焦點，內容才是，他突然有感而發，打了一篇千宇文想跟大家分享。一直很有禮貌得姜濤先跟大家道歉，因為像打擾了大家，然後才想和大家討論一下私下合照的事，他寫道：「記得以前剛出道的時候，常會和私底下來等我們的粉絲合照，但隨著出道的時間越久，就越來越少這麼做，不是因為所謂的耍大牌，而是隨著出道的時間越久，我們懂得的事情就越多，所以想儘量避免很多負面影響，在你們看來一個如此簡單的動作—合照，都不能做的原因是背後我們要兼顧的事情實在太多。」

姜濤今晨（26日）5時打咗一篇千宇文。（ IG：keung_show）

姜濤明白粉絲想與偶像合照的心情，起初也會和一些長期在工作場合等待的粉絲合照，但久而久之，變相鼓勵了更多人這樣做，「我也嘗試過和所有等待我的粉絲合照，盡量滿足大家的每一個要求，但有時候真的有心無力，合照完可能會想要簽名，簽名完了可能要錄一句生日祝福，這些雖然是很小的事情，但當我們需要一個人來完成幾十甚至上百個這樣的要求，要花費的時間其實是不少的，拋開私人時間不談（儘管入行後我早有覺悟基本不會再有私人時間了），有時候碰到我們趕去練舞或者工作，時間上真的無法滿足大家，而且為了避免不公平，跟一個人合照就等於要跟全部人合照。」

姜濤千宇文中仲叫大定唔好再送禮物，寫信交流就好。（ IG：keung_show）

姜濤提及合照的時候，還有很多家長會帶小朋友，「我真的親眼看過有媽媽因為一時激動，拋下自己的小孩不顧 過來跟我們合照，但萬一小孩就這樣不見了怎麼辦？萬一小孩不小心受傷了怎麼辦？人那麼多的場合連大人都有可能會跌倒受傷，，更何況是小孩呢，還記得今年我的生日，知道很多粉絲當天在銅鑼灣為我慶祝，我真的很感謝也很感動，所以拍戲結束後我也很想要在這麼重要的日子和大家打個卡合個照什麼的，但結果就是我一下車完全控制不了場面，一堆人把我們團團圍住，過程中還有一位粉絲跌倒，差點就出現人踩人的情況真的非常危險，為此我也感到非常自責，沒有顧及到大家的安全，所以基於以上種種原因，漸漸地我越來越少在私底下和粉絲合照了。」

姜濤這儘量減少同粉絲合照，唔想有危險出現。

最後姜濤也解釋今天為個要打這麼多宇要跟大家說這些，因為在網上開始出現很多聲音，有不少網友發布帖子指追MIRROR的人很不理智，令姜濤看到心理並不好受，「我知道有你們我們才能走到今天，沒有你們的支持我們什麼都不是，只是有時候還是希望大家可以理解我們的困難和處境，我也不想當一個像當初什麼都和大家說沒事的偶像，我想和所有支持我的粉絲們成為朋友，所以才和你們說我所有的心裡話。一個機械式的偶像或許還是會得到大家的支持，但我想讓你們發自內心、慢慢去了解和認識真正的我，讓你們知道所支持的其實是個怎樣的人，在國外這段日子我也沉澱了很久，離開了所處環境才看得清很多事，我知道我們確實還有很多方面待進步和改善，無論是我們個人的技藝上，還是在其他種種我們本應處理得更好的事情上，請相信我們一定會虛心接受批評並努力改進，而不管怎樣我都希望我們的粉絲們可以團結起來，大家都是家人，都是在支持香港這片土地上的歌手。我們要做的就是共同把我們的音樂做好，並讓越來越多人看到，也努力把香港的虛火，變成被廣泛認可的實火！」

早前姜濤生日，粉絲幫他整了一個「姜濤號」，電車駛到銅鑼灣時一度吸引數百名途人駐足觀看。（陳順禎攝）

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