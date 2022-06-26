孫慧雪家傭徹夜失蹤仲講大話　姐姐七不思議好離譜推窗落街堅恐怖

本港不少家庭都有聘請外傭姐姐在家中工作，靚媽孫慧雪 (雪雪) 亦是其中之一，原來她已先後換了幾個外傭姐姐，最近她新請的姐姐卻出現了一些問題令她相當苦惱。雪雪今日凌晨於facebook出post向網民請教，寫道：「新請咗位姐姐，今日放假但到而家2:33am都唔返屋企，你哋覺得應該點做？」一眾網民都建議她要準備搵過另一個姐姐了，雪雪就透露：「之前嗰啲有個欠債，俾人追債、有個偷嘢、有個竟然係犯罪集團，搞到警察攞搜查令上門🤦🏻‍♀️可能我哋唔識睇人，仲要之後佢哋個個都聯絡返我，話想返嚟做，應該係我哋太好恰！」她又指這位新姐姐第二次放假已去了找男朋友並想在外過夜。

孫慧雪。(孫慧雪IG)

雪雪之後再出post表示姐姐最終在早上6時返家，一直瞓覺不願起身，雪雪自己洗晒碗餵完小朋友，十一點才叫醒對方：「佢話我唔舒服咪唔返嚟囉！我話你唔洗講大話啦！所以已經同佢分手～。」雪雪自言自己的EQ都好高，又分享了這位新姐姐的七不思議：

「1. 本來應該到嗰日，即第一日，佢失聯，後來再出現話前僱主幫佢搞farewell party，所以失蹤咗一日；

2. 嚟到唔做嘢，我洗衣籃傾瀉，我哋問佢係咪唔識用洗衣機啊？不如教你呀，佢話：我識呀，已經幫自己洗咗幾機衫，然後我先發現，係喎！晾起全部都係佢啲衫！

3. 佢嚟到第一日，要求每晚都要有me time做運動，都唔緊要，但係佢晚晚一早就自己收工，唔會再幫手，然後攞瑜伽蓆，換晒full set運動衫，做瑜珈！跟住又係洗自己啲做完運動嘅full set運動衫唔係我哋啲衫⋯⋯

4. 面試時，佢話自己好內向，唔鍾意出街，剩係會匿喺屋企，除非有緊要事要辦先出去，下午兩三點都已經會喺屋企，結果第一日放假，佢話夜晚11點先返，我哋O晒嘴，話佢interview都唔係咁講，佢話我鍾意匿喺男朋友屋企，可能我幫慣外國人做嘢囉，同你地style唔同😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

5.佢做咗幾日，表明自己就做唔晒啲嘢㗎啦，你哋請多個姐姐嘅時候，我再同佢傾，點樣合作做你哋屋企啲嘢啦 😅😅😅😅😅😅😅😅其實我屋企只得我、老公同小朋友，小朋友已經盡量自己湊，接送都係我同老公，有家教老師喺度嘅時候，佢都唔幫我哋執床，自己去咗me time 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

6. 最誇張嘅係：第一日入屋，佢用神力推咗我屋企隻窗落街！！！！真係非常好彩係，無傷到人！！！

之後佢同我講， 隻窗係自己跌咗落街！（註：隻窗喺工人房）

利申：我哋屋企係新裝修，仲要有驗窗，可能係之前啲姐姐整鬆咗，都唔可以完全怪晒佢嘅！不過係我人生入邊一件好難忘嘅事！

雪雪家中被外傭推落街的玻璃窗。(孫慧雪ig)

7. 叫佢幫我哋攞嘢，佢話佢攞唔到，叫我哋自己攞🤣🤣🤣🤣🤣🤣

太多⋯⋯不能盡錄！係咪好精彩？」

網民看完都紛紛留言表示大感驚訝雪雪竟然可以忍到今時今日，直斥姐姐以上行為離晒譜，又大舉贊成雪雪解僱該名外傭姐姐，甚至叫她報警處理。雪雪回覆《香港01》表示：「我哋係無請姐姐運，我同我先生都好無奈。」又謂新姐姐只在她家工作了兩星期，下次再請姐姐能遇到一個正常的已經心滿意足了。

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