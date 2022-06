譚嘉儀大曬豪宅露台　望靚景歎茶high爆扮唱歌拍片

藝人譚嘉儀於2011年因參加無綫電視歌唱節目《超級巨聲3》奪取季軍而加入娛樂圈。試過做主持、歌手和演員的譚嘉儀,早前她被指終於捱出頭,搬離與家人同住的大埔村屋,入住烏溪沙海景屋苑迎海。她不時在家裏自拍,曝光豪宅的裝修。日前,譚嘉儀在IG上載一段影片,見她仍是剛起床穿着睡衣赤着腳的樣子,走出露台扮唱歌,再歎茶,非常識享受生活!



譚嘉儀熱愛水上活動,不時坐遊艇出海玩。(IG@kayeepo)

譚嘉儀在發文寫道︰「朝早起身太興奮oops. Such a good vibe in the morning.」她家裏的露台望向海景,景色相當優美,且私隱度極高。望着如此美麗的景色,難怪譚嘉儀一起床就心情大靚!有網民不禁留言說︰「豪宅啊!」其實除了露台之外,屋內的裝潢亦非常奢華,客廳闊落,就連廁所的樓底亦相當高!屋內亦有開放式大廚房,她不時在拍片教網民「整嘢食」。

現年33歲的譚嘉儀曾透露初入行收入不穩定而且很少,所以沒有能力給家用,她更要兼職教唱歌賺取生活費,不過正式成為歌手後收入一年比一年多,唱過不少劇集歌曲之餘,亦宣布開首個個人演唱會《譚嘉儀2022 Eyes On Me演唱會》,終於捱出頭來。而不少網民都發現她近來的生活亦相當富貴,除了常常坐遊艇出海玩大曬大卡相之外,又會去五星級酒店Staycation,更有名牌手袋巡禮,看來近年賺到不少錢!