譚嘉儀大曬豪宅露台　望靚景歎茶high爆扮唱歌拍片

藝人譚嘉儀於2011年因參加無綫電視歌唱節目《超級巨聲3》奪取季軍而加入娛樂圈。試過做主持、歌手和演員的譚嘉儀，早前她被指終於捱出頭，搬離與家人同住的大埔村屋，入住烏溪沙海景屋苑迎海。她不時在家裏自拍，曝光豪宅的裝修。日前，譚嘉儀在IG上載一段影片，見她仍是剛起床穿着睡衣赤着腳的樣子，走出露台扮唱歌，再歎茶，非常識享受生活！



譚嘉儀熱愛水上活動，不時坐遊艇出海玩。（IG@kayeepo）

譚嘉儀在發文寫道︰「朝早起身太興奮oops. Such a good vibe in the morning.」她家裏的露台望向海景，景色相當優美，且私隱度極高。望着如此美麗的景色，難怪譚嘉儀一起床就心情大靚！有網民不禁留言說︰「豪宅啊！」其實除了露台之外，屋內的裝潢亦非常奢華，客廳闊落，就連廁所的樓底亦相當高！屋內亦有開放式大廚房，她不時在拍片教網民「整嘢食」。

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現年33歲的譚嘉儀曾透露初入行收入不穩定而且很少，所以沒有能力給家用，她更要兼職教唱歌賺取生活費，不過正式成為歌手後收入一年比一年多，唱過不少劇集歌曲之餘，亦宣布開首個個人演唱會《譚嘉儀2022 Eyes On Me演唱會》，終於捱出頭來。而不少網民都發現她近來的生活亦相當富貴，除了常常坐遊艇出海玩大曬大卡相之外，又會去五星級酒店Staycation，更有名牌手袋巡禮，看來近年賺到不少錢！