細細粒陳嘉佳做吃播食到237磅　試食荔枝加煉奶網民擔心糖分超標

藝人陳嘉佳（細細粒）近年主力在內地發展，經常直播大飲大食，大受網民歡迎，在抖音更坐擁超過111萬粉絲，人氣強勁！近日有消息指，細細粒約滿TVB，已正式離巢，後來更有傳做直播KOL的她賺到盆滿缽滿，每月豪租淺水灣豪宅。細細粒未有回應，繼續在內地遊玩兼拍片放上網。日前，她在抖音上載了新片段，引來網民的頗大迴響。



細細粒試食荔枝新食法。（抖音截圖）

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細細粒在抖音拍片，她透露在抖音見到有人拍片介紹荔枝的新食法，所以她又試一下。她先將荔枝剝皮去核，接着用鹽水浸泡10分鐘，她表示這樣浸一下荔枝才不會那麼上火，之後倒去鹽水，再將荔枝放在冰格，再加入煉奶，再雪4個鐘。不過細細粒就未有揭曉到底好不好吃，反而引來網民的留言，紛紛說道︰「4小時後告訴我你血糖多少」、「荔枝本身高糖，還要加煉乳」、「這樣吃荔枝沒靈魂吧」、「把荔枝給糟蹋得慘不忍睹」、「細細粒！你食少啲喇！我睇見都好驚，可以帶其他貨」、「我覺得太甜，睇見都牙痛」等等，關心她的健康狀況。

「細細粒」陳嘉佳體重已達237磅。（抖音）

愛美食的細細粒近年當直播主帶貨，亦不停到不同的餐廳大吃特吃，介紹美食，貪吃的她體重由200磅出頭，轉眼間已暴增至237磅，她曾拍片表示要開始減肥，跳了1分鐘劉畊宏的毽子操，雖然減肥成效欠奉，但網民發現細細粒上身雖然有肚腩，但雙腿卻是很纖幼，而網民也戥她擔心，恐怕她不勝負荷，叫她要好好注意身體。