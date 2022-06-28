徐榮15歲兒子返港過暑假　英國寄宿接受正統足球訓練學費收天價?

來到6月尾開始放暑假，不少外地留學的星二代亦陸續返港。徐榮與太太先後誕下一子一女，15歲囝囝徐朗（Karson）到英國留學接受正統足球訓練，近日返港放暑假令妹妹徐心怡（包包）相當興奮。

徐榮與太太育有15歲兒子徐朗（Karson）和6歲半女兒徐心怡（包包）。（IG：@tsuichanfamily）

徐榮貼出兄妹合照留言：「哥哥回來了﹗超級無敵掛住你，最Happy果位當然係包姐。#包姐問哥哥點解高咗咁多」（IG：@tsuichanfamily）

徐榮貼出兄妹合照留言：「哥哥回來了﹗超級無敵掛住你，最Happy果位當然係包姐。#包姐問哥哥點解高咗咁多」眼見徐朗已退卻稚氣，與爸爸出外跑步時脫去上衣，鋼條身形甚有運動員風範。徐榮曾在接受《香港01》訪問時表示：「我觀察了他一段時間，到了5、6歲仍繼續踢。到10歲入了香港隊U10，繼續訓練和出國比賽。到了13歲，也是我一直計劃讓他出國的年齡，就讓他到英國了。」他說。他直言不捨得子女離開身邊到外國讀書，「如果不是他想踢波，我也不會送他到英國」

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眼見兒子甚有足球天份，徐榮亦出心出力栽培，5歲起加入傑志青訓，10歲後加入港隊。2020年9月徐朗疫情下遠赴英國留學，徐榮希望兒子專注足球訓練，選擇遠離倫敦，位於英國南部布萊頓（Brighton）的寄宿學校 ,據知徐朗所就讀的是英國私立中學Bede’s Senior School，每年學費高達40萬港元﹗學內除了面積廣大及學術成績優異外，該校亦以足球隊而於英國學界享負盛名，曾奪得英國學校足球錦標賽冠軍。徐朗亦不負所望踢出好成績，代表所屬球隊早前於U15 （15歲以下組別）County Cup奪冠而回﹗

徐榮與囝囝徐朗跑步。（IG：@tsuiwing0807）

徐榮囝囝徐朗所屬球隊，早前在U15 Country cup奪冠。（IG：@ktsuilong）