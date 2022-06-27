劉嘉玲兩年來首度香港露面 逆天凍齡顏連梁朝偉都好奇

劉嘉玲為 CHANEL拍攝新廣告

劉嘉玲已經差不多兩年時間沒有在香港公開露面，回港後首次以真實用家分享親身體驗殿堂級專貴品牌 CHANEL Sublimage 全效再生活膚系列，再次公開露面表示心情興奮，亦很開心可以與大家分享自己一直使用及鍾愛的品牌和交流逆齡保養的護膚心得。

今日係梁朝偉62歲生日，太太劉嘉玲為她慶祝。

更愛內外兼備的自己

眾所周知劉嘉玲對自己要求很高，而且很著重品味生活及儀式感，特別愛佈置家居，就連化妝枱亦不例外。悉心擺設自己最喜愛的護膚品，佈置得賞心悅目，心情好時護膚品也份外吸收。更加喜愛浸浴，邊播放一些抒情音樂，邊享受一杯美味的雞尾酒，慢慢享受極緻放鬆的護膚時光，盡顯對細節的追求和格調。每次出門 CHANEL護膚品必定跟身，不論是看着就是奢華的視覺享受，而且用起上來皮膚也有看得見的功效，真心推薦給每位女生的護膚選擇。

我的選擇就是證明 最愛一用就見效的晚間精華

被問到美容心得，劉嘉玲指自己要求很高，而且很專一，只會選用最適合自己的護膚品，在她的社交平台看到「傳說中的化妝台」，發現最多CHANEL的護膚產品，特別是CHANEL Sublimage全效再生活膚系列。能夠讓劉嘉玲成為忠實用家，全因看得見的功效，親眼見證緊緻蛋臉讓人驚艶。嘉玲特別推薦Sublimage 「全效再生晚間修復精華」 及「全效再生修復精華霜」，每次我也會一起使用，使用瞬間，你會感覺到精華滲入肌膚底層，幫助修復並深層促進肌膚細胞再生，改善所有老化痕跡，特別是撫平細紋的效果顯著。「第二朝起身，你照鏡就會發現，皮膚狀況好似瞓咗一個好充足嘅覺。」在晚間肌膚修復的黃金時段，為肌膚細胞修護及激活膠原蛋白，每天早上起床照鏡，看得見皮膚更細緻嫩滑。

超過十年的忠實用家私心分享

「現在的階段是最圓滿的，活得自由自在，做自己喜歡的事，追求簡單快樂！」除了行山，保持樂觀態度，她也非常著重保養，特別是每晚都會用CHANEL Sublimage 全效再生晚間修復精華，把握最佳時間為皮膚修復。劉嘉玲選擇CHANEL 的原因除了其産品的卓越功效之外，她亦留意到品牌非常注重天然培植及傳統技術。CHANEL 在馬達加斯加設立戶外露天實驗室，承傳當地全人手栽培原材料的傳統工藝，提升當地婦女工作機會及生活質素。「除了產品功效，我更在意品牌的使命和遠景，能擁有這份對社會責任關注。已經是CHANEL 忠實用家超過十年，CHANEL Sublimage 帶給我肌膚是真正看得見的效果。」

與老公分享日常 由電影到美容

談到和丈夫梁朝偉的日常點滴，和所有夫妻一樣，有時為生活瑣碎事勞氣，但大部份話題總離不開電影。不論是他們倆的經典作品還是最新上影的，總會有不同的見解，可以聊很久的。談及丈夫梁朝偉有時都會好奇她的護膚品，嘉玲笑說自己不時也會從旁建議應該用什麼護膚產品，當然CHANEL 就是她的首選推介，而且也會想與丈夫一起「種草」CHANEL的「滴金精華」。夫妻間的相處在於溝通和分享，由美食、生活見聞到美容產品，可見二人關係多年不變，幸福甜密令人羨慕。

最期待的下一站

近年多投放時間於內地，最深體會是面對近兩年的轉變。劉嘉玲表示：「疫情令人和事都變了很多，很需要重新認識世界和適應新常態。」 好像能看清世事的，任何時候都能處之泰然的劉嘉玲，依舊對世界充滿好奇，非常懷念周遊列國的時光，希望今年能到歐洲旅行，感受外國的風景、天氣和美食，若果時間或許去欣賞巴黎時裝展吧！