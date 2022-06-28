聲生不息｜歐陽震華憶回歸勁感動　拒再叫BOBBY︰中文名字就夠

7月1日是回歸25周年大日子，最新一集《聲生不息》亦以「港樂與我共此時」作主題，繼續有邀請不同嘉賓分享感受。曾拍下不少燴炙人口經典劇集的歐陽震華亦有亮相，更表示「我想去掉我波比（Bobby）這個名字，要一個中文名字就夠。」



歐陽震華擔任《聲生不息》嘉賓。（影片截圖）

歐陽震華大談回歸感受，他表示見到有解放軍的車隊駛入香港，形容「我哋呢個仔出去流浪咁多年，爸爸媽媽終於嚟接我返屋企。最重要係我有真正身份，你問我咩人，我係中國，來自中國香港。無變嘅地方？我呢度（指住心口）冇變。」歐陽震華提到自己拍過不少電視劇，又聲稱不想再演警察︰「香港應該要拍下呢啲，唔好成日叫我做警察，人哋睇落會問呢個警察未退休咩？演過政府好多部門職員，就連律師都演過很多次。」自言是「警察專業戶」。

歐陽震華錄影時不停掉淚。（影片截圖）

節目只播出部分訪問，在網上幕後花絮版中，歐陽震華一開始便說：「我想去掉我波比（Bobby）這個名字，因為我年紀大，不想要一個小孩名字。另外，我要一個中文名字就夠。叫我華哥華仔，過兩年叫華叔都可以。」他笑言自己很緊張：「你們節目收視那麼高，我要面對14億人說話，不能掉香港人的臉。」自認是《聲生不息》忠實觀眾：「自己最喜歡周筆暢、安崎還有李健老師，太太最喜歡炎明熹，我喜歡曾比特、毛不易跟單依純。」

歐陽震華叫大家不再稱BOBBY，自己有一個中文字就夠。（影片截圖）