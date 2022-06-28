李珊珊拍片為粉絲解決感情煩惱　態度正面氣息極好獲網民支持

現年44歲的李珊珊近年深居簡出，早年一度傳出患腦瘤、抑鬱症的消息，其後她否認患腦瘤，並公開剖白患上驚恐症的經歷，分享心路歷程。李珊珊不時在IG分享抗病的心路歷程，亦會鼓勵大家，非常正面。不過她的發文就甚少露面和出樣。日前，她罕有地拍片放到社交平台，讀出粉絲的來信。見到李珊珊雖然面容帶點浮腫，但相當精神，而且皮膚的狀態也保養得很不錯！



李珊珊之前亦有在IG分享自己的故事，公開承認自己患上情緒病。（IG@13leesansan）

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李珊珊在片段中，交代到她剛看完醫生，而她早前亦曾提到自己仍需要繼續服藥。李珊珊讀出粉絲Christine的信，Christine的老公因有外遇而他們決定離婚，李珊珊讀完對方的分享後，支持對方離婚的決定，又直言︰「你咁有本事，我睇到你，你同佢一齊建立事業，賺到錢，所以我唔擔心你嘅生活，其實做人無非都係擔心生活，或者冇錢，或者係精神嗰方面，咁你唔使擔心生活，唔使擔心錢，已經攞到個優勢。唔使理佢啦！要走嘅人留唔住，過眼雲煙，你最緊要係你活得比佢好，就係你嘅未來，你女兒都會開心㗎！」而她亦有留言寫上︰「我們，總會碰到感情上的問題，如何處理直接影響一生。她也是一個榜樣，能給大家參考。」分享了自己的感情觀。

李珊珊的精神好好，皮膚狀態都唔錯！（Facebook影片截圖@李珊珊）

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李珊珊的樣子好精神，而她在發文透露自己當日外出的時間長，腰也需要休息。網民大讚李珊珊氣息很好，紛紛留言道︰「珊珊你現在氣息還很好，不用害怕出外的」、「珊珊努力，加油」、「好好精神」、「你沒事就好，希望你健康快樂！」等等，非常窩心！