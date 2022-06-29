港姐2022｜20位候選佳麗終敲定　起底IG大量泳裝搶先看

《2022香港小姐競選》經過三輪的面試後，終於敲定了二十位候選佳麗。昨日（28日）她們接受髮型大改造，除了實習醫生Chloe因事未有出席外，其餘十九位候選佳麗皆有出現於髮廊。

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熱門佳麗「連詩雅師妹」邢慧敏、「星二代」林卓錡、「翻版孫藝珍」梁超怡、郭秀雲提名的梁家琪（Khaki）及「爆炸頭」Astrid皆順利晉級。昨日諸位候選佳麗分別在銅鑼灣及又一城的髮廊進行髮型改造，但最後出來大家的髮型卻沒有太大的改變，只是略略修剪了少許及染髮便了事。

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但在社交平台上諸位候選佳麗就大放異彩，不少候選佳麗都有上載自己穿泳衣照，大晒驕人的身材及自信的笑容，令人目不暇給。相信在港姐競選當日的泳裝環節，應該會有連場「惡鬥」，現搶先一覽各候選佳麗自己上載的泳衣照。

點擊即睇各位侯選佳麗的泳衣照：👇🏻

「連詩雅師妹」邢慧敏：👇🏻

「星二代」林卓錡：👇🏻

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楊溢：👇🏻

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梁家琪：👇🏻