戀講嘢｜林作最靚下線Bronte嫌多人追影響工作　呼籲男同事好收手

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）擔任主持，昨晚（28/6）一集主題是「超級萬人迷」，女嘉賓Bronte（霍穎璇）分享多次被人追求的經歷，及魅力大到令公司內的男同事不和！

林作媽媽去年提名過Bronte參選港姐。（資料圖片）

現年20歲的Bronte是位保險從業員，是林作的女下屬，在節目中她表示加入林作保險團隊後，在這兩年期間追求她的男同事源源不絕，而193就問到：「多到咩數量先？」而Bronte就回答：「你可以想像下，一日三餐，星期一到星期五都有人約我，大概係呢個數量。」原來Bronte是由男朋友帶入行，但是不少同事懶理她有拖拍照樣展開追求，後來與前度分手後，追求Bronte的人數變得更加多，這些男同事更不時會送玩偶給Bronte，令她的辦公枱堆滿玩偶不能工作。

20歲的Bronte因為外表甜美而備受網民關注。（Instagram：@brontefws）

由此可見，林作的保險團隊中充滿Bronte的追求者，因此他們的工作環境中場面火花，Bronte表示在開會期間，同事A提出建議後，同事B必定會板着臉，又或者唱反調說，同事A的主意不可行，而同時之間的爭風呷醋導致不良競爭出現。Bronte透露：「假如同事A星期一至四都會係公司，但係同事B拎獎，咁同事A就唔會出現。」現時Bronte已經與前度復合，但是追求者仍然存在，因此Bronte就表示希望透過這次參與節目，各位同事可以知難而退，停止追求的行為。

Bronte呻太多人追影響工作。（影片截圖）

Bronte曾經做過模特兒，她於去年6月獲林作媽媽大讚似麥明詩而提名選港姐，面試當日更以一身白色晚裝現身廣受傳媒關注，然而她最後卻無緣入28強。早前，她在林作的介紹下入行做保險經紀火速受到關注，她更在Instagram表示近來工作見客的檔期滿滿，每一日都過得相當充實。

霍穎璇Bronte曾做MODEL拍攝。（IG：@brontefws）

點擊下圖看上述圖片及更多Bronte靚相：