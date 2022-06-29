魔女還活著︱李敏英悲劇婚姻13日閃離　遭演員老公家暴致終身不育

日前在「黃Viu」上架的《魔女還活著》集合韓國三大神級美魔女李幼梨、李敏英、尹素怡，劇情講述三位看似擁有幸福生活的女主角因一同萌生殺人念頭而結下不解緣！現實中她們的感情世情也大有睇頭，其中李敏英與演員丈夫結婚13天閃電離婚最為震撼，原因是受到對方家暴，更導致終身無法懷孕，實在是最不堪入目的「戲如人生」！

《魔女還活著》已於6月25日起逢星期六深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

有「國民惡女」稱號的李幼梨當年憑韓劇《我係張寶利》中惡行多多的「延玟廷」一角備受觀眾喜愛，今次在《魔女還活著》中飾演「少奶奶」，實際上她也是一名不折不扣的幸福少奶！李幼梨在2010年下嫁比她大12歲的教會牧師，曾坦言因不想做家務而渴望成為單身族的她現已改了口風，「那時候覺得為何要為一個男人洗碗煮菜，但婚後觀念完全改變。」她笑言老公想吃什麼就會煮什麼，每天更會位為老公準備早餐，堪稱是「愛夫魔女」。

李幼梨今次在《魔女還活著》中她飾演一位有著幸福生活的「少奶奶」，但因為丈夫外遇後開始尋找另類結束婚姻的方法。

在劇中飾演因老公意外離世而獲得數億韓元保險金的尹素怡，現實中跟李幼梨不遑多讓，五年前下嫁音樂劇演員趙成允，受訪時大曬恩愛：「每天早晨睜開眼睛就能看到最心愛的人，不會覺得特別幸福嗎？但是，結婚不是小說，是現實。」她直言夫妻不會一直如膠似漆，都會吵架產生矛盾，但這些其實就像每個人的日常睡覺、吃飯、上廁所一樣，只不過結婚是平凡日常的延續過程。

尹素怡在《魔女還活著》中因老公意外離世巨額保險金。

不過，另一位女主角李敏英的婚姻就超爛！李敏英初出道便奪得最佳新人獎，前途一片光明，但當紅時期就奉子成婚嫁給同樣是演員出身的李燦，可惜這段婚姻只維持了13天。原來二人結婚後發生爭執，期間李燦惱怒對懷孕初期的李敏英拳打腳踢，甚至用菜刀剁李敏英的手指，最後李敏英申請離婚，而胎兒就不幸流產，子宮因嚴重受傷致終身無法懷孕。

承受了女人最痛的李敏英經歷了五年的低潮期才復出拍戲，她曾表示與前夫的慘痛經歷令她對婚姻感到恐懼，已無法再敞開心胸接受任何人，但感激觀眾仍給她演戲的機會，現階段已心滿意足，可真聞者心酸。

全新懸疑黑色喜劇《魔女還活著》講述已屆不惑之年的三位成熟女子：看似幸福的全職家庭主婦孔瑪莉（李幼梨飾）、婚姻生活不順利的財閥兒媳蔡熙秀（李敏英飾）和丈夫去世後獲得巨額保險金的楊珍雅（尹素怡飾），因為一同萌生殺人念頭而結下不解之緣。劇集已於6月25日首播，並逢星期六深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼韓國進度。