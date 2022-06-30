前香港小姐李文煊爆參賽者勾心鬥角　網民好奇：參選為嫁入豪門？

《2010年度香港小姐競選》參賽者之一的李文煊（Elle）近日在小紅書拍片分享當年晉身十強的感受和經歷，並寫着：「2011年畢業不久，參加港姐選舉，很幸運進入了決賽，簽約了TVB，但後來…發現連身邊的朋友都會好奇，選港姐就是為了嫁富豪吧？資源很多？做明星？大紅大紫？今天作為前港姐分享一下，其實大不然，道路千千萬，港姐選舉結束之後的路也是五花八門，畢竟很多藝人圈的複雜度也不是人人都能適應的。今年港姐選舉又要開始啦！大家有什麼好奇的可以問我，一一解答！」



李文煊近日在小紅書拍片分享當年晉身十強的感受和經歷。（小紅書影片截圖）

片中，Elle說當年從倫敦帝國理工學院畢業後便參選香港小姐，雖然不擅長廣東話，但最終仍成功晉身十強。她更大爆港姐間的勾心鬥角：「利用我當時的受歡迎程度會爆料給記者假消息，或者在媒體很愛報道我的時候，才跟我說話、做朋友，甚至背着我和導演監製說我壞話，製造謠言。拍攝時候，因為我身高太高，不想讓我那麼顯眼，一直暗中用力把我壓矮一點，種種情況。所以參選完，雖然我非常有幸被TVB簽約，但是我待了一年就走了。」

離開TVB後，她去打工、創業，以及體驗人生：「非常開心可以創業成功，擁有自己公司，還可以做自己非常熱愛的事情，就是博主、演員，主持人。認識了很多港姐例如同屆的莊家姊妹…還有一個好朋友就是最美90港姐陳凱琳，結婚後也自己創立了品牌，並且開展了網紅的事業，接廣告真是接到手軟。」

李文煊是《2010年度香港小姐競選》十強參賽者之一。（VCG）

Elle續指很多人參選港姐是為了鍛鍊自己：「4月的初賽到8月結束，每天睡眠不足3小時，40多度的戶外拍攝，每天衣服都要濕透好多次。就算過敏生病了，都要堅持下去。」她坦言雖然很多人嘲笑自己「根本沒有得獎的機率，為什麼要去丟臉呢？」不過她卻十分正面：「人來到世界就是為了經歷，這段經歷讓我成為了一個富婆。」