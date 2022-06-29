「粗口港姐」梁允瑜被網民鬧貪慕虛榮　爆seed回應︰邊個唔想有錢

梁允瑜（Chloe）於2021年參加港姐，入圍20強。她在參選時，接連爆出負面新聞，除了因爆粗舊片而被封為「粗口港姐」之外，還被舊同學爆料指她曾欺凌人，雖然她事後否認，但當時她成為了新聞報道的焦點。落選之後，她接受訪問時曾表示對落選感到不甘心，直言自己好震驚，又相信台下的嘉賓更震驚，之後又明言可能TVB想揀個傳統一點的香港小姐，而自己的確不是傳統香港小姐形象。而她亦在IG回應網民時，直言自己仍然會講粗口。Chloe之後依然簽約TVB，並迅速獲安排入《法言人》劇組。不過，Chloe亦不改其敢言性格，近來在IG一一回應網民的匿名提問，金句連連！



現年24歲的Chloe簽約無綫成為旗下藝人。（IG@cl.chloee）

近來IG流行玩匿名發問，Chloe亦有玩，網民可以留言向她提問，曾受負面新聞纏身的Chloe亦無懼回應網民的尖銳問題。有人問︰「你係咪畀人包？」Chloe直言︰「我都想^^畀人包仲使咁忙返工。Sorry我鍾意自食其力。」亦有酸民留言說︰「貪慕虛榮，入大台，選港姐，最後落選，冇得釣金龜，睇到都心涼。」Chloe大方回應︰「睇你點定義貪慕虛榮，邊個唔想有錢有權力有地位，同埋sorry我冇諗過釣金龜，我靠自己好足夠，唔鍾意靠男人。」亦有網民無故攻擊︰「睇你啲對答，就知你個人有幾膚淺。」Chloe串對方︰「咁你仲睇嘅dear。」

Chloe大方回應網民的負面留言。（IG@cl.chloee）

Chloe亦不介意「自抽」，事關當年爆粗片段中，她一邊食魚蛋一邊爆粗。所以網民問她︰「幾時開返間梁允魚蛋？」，她亦搞笑說︰「有冇人打本畀我呀？」有人表示在街撞到她，她表示︰「你同我say hi嘛，請你食魚蛋。」似乎對過去一笑置之。有人問︰「畀你時光倒流，你仲會唔會拍粗口港姐條片？」Chloe回應道︰「香港地邊個唔講粗口，我唔覺得有咩問題，嗰陣嘅我係咁就係咁，即使係而家嘅我都唔會話完全唔講粗口，都係嗰句啦，成年人識得適當時候講適當嘅嘢。」除了負面的留言外，其實Chloe亦一次過貼出很多支持她的網民的留言，不過她就未有一一回覆，似乎她偏向喜歡回應負評，展示自己的高EQ！

點擊下圖睇吓Chloe嘅回應︰

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談到現在的發展，原來Chloe開了個人YouTube Channel，正在學拍片剪片，實行多方面發展。拍劇方面，有人問她覺得自己是否女主角的材料，她亦直言︰「Honestly而家嚟講，我未有資格，始終我啱啱開始接觸拍劇，我都努力進修緊演戲，努力學習點樣演繹一個角色，希望喺不久嘅將來有機會做到，呢個都係我其中一個目標。」