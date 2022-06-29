單立文回歸《愛回家》呻太Chur身體虛　望再拍戲：激起我心中團火

單立文（豹哥）在今年2月暫別《愛•回家之開心速遞》劇組，到內地拍攝電影《紅毯先生》，直至上個月終於返港。豹哥今日（29日）出席《創科樂耆中樂齡科技設計比賽》接受《香港01》訪問時，透露自己已經正式回歸劇組：「一路日日都開工，我都要重新投入返TVB拍攝嘅時間同狀況，你知嗰個時間同狀況係比出面辛苦嘅，日日都要返工啦，每一場拍攝嘅時間會好緊迫啦，自己要做多好多功課去令演出方面好啲，所以我都冇乜點瞓，都虛咗。」雖然豹哥笑言自己身體虛，但好在有老婆胡蓓蔚照顧：「都有煲返啲湯水呀、補品呀、維他命呀，都有嘅，多謝關心。」



豹哥透露已正式回歸劇組。（梁碧玲攝）

好有愛！（IG@palsinn）

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豹哥同豹嫂一向好恩愛。（IG@paisleyhu）

提到早前與劉德華相隔32年後再度合作，豹哥就大讚對方態度專業，敬業樂業，整個過程非常開心，豹哥更希望未來有更多參演電影的機會：「完全係激起我心中嗰團火呀，令我對電影重拾興趣同埋用另外一個角度去睇香港電影或者內地電影，咁我覺得我係好有興趣一路拍落去嘅，希望大家密切留意我嘅演出，畀多啲機會我，等我再喺大銀幕，重投我嘅電影演員生涯。（想同邊位合作？）其實我都冇拍一排，所以我係all welcome，每個演員都有佢嘅特色，都可以撞到唔同嘅火花，每次演出都有一啲唔同嘅驚喜，好期待！」

豹哥早前與劉德華在內地拍攝電影《紅毯先生》。（IG@palsinn）