周嘉洛未知《新四二十章》改名《傲嬌與章經》：完全冇收到風

現年26歲的周嘉洛憑無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》中金城安一角而大受歡迎，他與林凱恩組成的「安Bon」CP更深受觀眾喜愛。不過隨着周嘉洛獲安排拍正劇，這對CP亦被安排分手，而備受力捧的周嘉洛亦劇接劇，他今日（29日）出席《創科樂耆中樂齡科技設計比賽》接受《香港01》訪問時透露最近一直忙着同視后林夏薇合作拍攝新劇《寵愛Pet Pet》，更同狗仔有不少對手戲：「隻狗叫Romeo，我同Romeo而家都係幾親密嘅狀態。（同動物拍劇難唔難？）我都唔覺得係太難嘅，其實係耐性囉，反而對團隊係有難度，但大家都好錫啲貓貓狗狗。」



周嘉洛近日忙着拍攝新劇《寵愛Pet Pet》。（梁碧玲攝）

周嘉洛同狗仔拍對手戲冇難度。（IG@kalok_）

今年下半年周嘉洛將有4部劇集播出，包括《痞子殿下》、《新四十二章》、《回歸》及單元劇《神奇的燈泡》，產量之多撼贏其他視帝級男演員，但他就笑言有壓力：「會擔心㗎，因為老實講我自己覺得自己做得唔係咁好，有好大嘅進步空間啦，但係要發生嘅始終會發生，所以由佢啦，隨緣啦，知道自己嘅不足就會去改善。」

今年下半年周嘉洛將有4部劇集播出，包括《痞子殿下》、《新四十二章》、《回歸》及單元劇《神奇的燈泡》，產量之多撼贏其他視帝級男演員！（IG@kalok_）

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日前優酷港劇場發布「煲劇節」片單，當中包括《白色強人II》、《法證先鋒V》、《破毒強人》、《廉政狙擊》、《超能使者》、《隱形戰隊》、《隱門》、《傲嬌與章經》及《疊影狙擊》等。而《傲嬌與章經》原來就是周嘉洛有份參演的《新四十二章》，不過他就未知劇集改名的消息：「完全冇收到風，傲嬌係咪食返嘉欣個角色名呀，我諗佢哋改一定有背後嘅原因，暫時呢一刻我未完全睇透晒成個背後嘅概念，套劇都複雜㗎，唔係一套好淺白嘅戲，有啲情節係要睇到尾先知發生咩事，突然改個咁嘅名都應該有原因嘅。」

《新四十二章》在內地改名為《傲嬌與章經》。（海報）

龔嘉欣為新劇《傲嬌與章經》宣傳。（影片截圖）