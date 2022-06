石修的新抱前有線主播林佑蔚(Camille)與陳宇琛(Sam)結婚五年,最近宣布懷孕好消息,BB預產期在12月。目前懷孕3個半月的Camille仍相當纖瘦,只有腹部微隆,她最近更在IG上載自己大跳Zumba的影片,更留言:「14週為身心狀態keep住做運動。第一次跳呢隻Zumba。好多人問我平時做乜嘢運動,35分鐘Zumba係其中一部分。懷孕過程身體變化可以好大,會不斷同大家分享我嘅旅程。」

石修絕對係最有型爺爺!(IG/@itscamilleadeline)

索主播!(IG/@itscamilleadeline)

雖然中國傳統上都有「孕婦就該躺在床上好好靜養」的觀念,但其實適當的運動鍛練肌肉,能使孕婦增強體力。難怪作為準爺爺的石修都留言拍手叫好,而阿Sam就更寫道:「Thank you for staying physically & mentally strong for yourself & our baby(感謝您為自己和我們的寶寶保持身心健康)」,非常甜蜜!