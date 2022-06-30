蔡嘉欣介紹美容產品疑造假　20分鐘令千年黑眼圈消失勁誇張

現年28歲的藝人蔡嘉欣入行之前已經是KOL，並有拍YouTube片，在YouTuber界略有名氣。早前，她拍了一段廣告味甚濃的片段，大sell消除黑眼圈的產品，她更在題目標明為「神級20分鐘去眼圈眼膜」、「圈內女星一人一盒」等字眼。不過，有網民發現她疑似「造假」。



蔡嘉欣是2019年港姐五強，現為無綫電視經理人合約藝員。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣自我介紹時，眼睛有超明顯的黑眼圈，跟平時的她好大分別，但她已化好妝，她自言「早瞓都冇用」和「搽好多層遮瑕膏都遮唔到」，之後她就介紹減淡眼圈眼膜的產品出場，她表示敷20分鐘已見效，所以她即場先試一隻眼，敷了20分鐘，明顯見到她一邊的黑眼圈完全消失，效果非常誇張。

在片段中，蔡嘉欣的黑眼圈勁明顯。（YouTube影片截圖@kayan c）

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但有網民發現蔡嘉欣在敷眼時，片段經過剪輯，到夠鐘時撕去眼膜，黑眼圈已經淡化，而且她亦大叫︰「嘩！個黑眼圈真係消失咗，好神奇呀！」網民質疑她刻意將自己的眼圈位置塗黑，加上狠批她的演技浮誇，非常搞笑，所以引來網民的負評，而蔡嘉欣亦索性將留言功能關上。

蔡嘉欣平時的IG相中，見到她的黑眼圈問題也不是特別嚴重。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣入行以來未有太多演出的代表作，反而負面新聞更出位。喜歡名牌手袋的她，亦無懼被批炫富，高調曬出自己的手袋珍藏，更跟陳詩欣（Eunice）齊齊拍片大曬手袋收藏，兼自封「拜金KOL」。