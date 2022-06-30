林作爆兩大靚女下線不和　Bronte暗指Jasmine靠開「床單」跑數？

裕美男友林作近年因轉行做保險而被封作「保險界KOL」，而他的團隊旗下兩位女下屬更因為外表甜美而備受網民關注，她們便是「頭馬」Jasmine Tang，以及去年由林作媽媽提名參選港姐的霍穎璇（Bronte）。前晚（28/6）一集ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，Bronte就亮相講述自己魅力很大，導致公司內的男同事為了追求自己而爭風呷醋，其實有靚女的地方就多是非出現，昨日（29/6）林作更爆原來Bronte與Jasmine私下不和！

戀講嘢｜林作最靚下線Bronte嫌多人追影響工作 呼籲男同事好收手

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林作昨日在IG story突然爆Jasmine對Bronte有所不滿：「Jas 好唔妥佢 lol」，之後就轉載Jasmine的IG限時動態，圖中顯示有人問Jasmine是與Bronte不和，Jasmine就曬出一個月前與其他人的WhatsApp對話內容，當中「爆料者」講到自己曾經與Bronte在某個課程中是同組組員，更聽到Bronte的朋友說：「你（Jasmine）呢啲質素應該都要靠上床開單」，而Bronte就回覆道：「咪就係，上床開單都唔夠我出個IG story。」

Bronte認同朋友話Jasmine係靠開床單上位。（IG/@jasmineeeeet）

不過，Jasmine隨後再發布與「爆料者」的WhatsApp對話內容，當中就見到明顯已向Bronte求證的Jasmine表示：「Bronte話你講大話，佢唔識你」，暗示自己並不相信「爆料者」所透露的事，不過「爆料者」就為自己澄清：「我費事透露身份所以冇用真電話，但我冇必要屈佢姐（啫），又冇錢分嘅。」對方又表示Jasmine作為當事人最清楚Bronte是否有在背後搬弄是非。不過Jasmine就沒有回應「爆料者」，反而勸網民不要再認為她們二人之間不和，並表示：「唔好再話我唔妥佢啦，一個細我12年既（嘅）細路女，我又（係）全個團隊入面成績排第一，大家都睇到我每一日幾努力工作，幾想做好自己成績，我想靠自己雙手改變自己人生，想幫所有客人儲好錢做好保障，我唔想再晒（嘥）時間，我都就快32，年紀唔輕，婚姻失敗，白啲講人又老，老公又冇，錢又唔多，唯有事業就係我人生嘅全部。」

Jasmine咁樣回應。（IG/@jasmineeeeet）

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