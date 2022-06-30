COLLAR｜Candy自稱係煮公仔麵高手 Ivy So想趁夏天考潛水牌

Ivy So同Candy都好鍾意食。（葉志明攝）

香港女子組合COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）和Candy（王家晴）今天（29日）出席飲食店鋪全新產品發布會。二人到場時候，已經有兩大碗米線安排給她們試吃，二人出名貪吃，看見美食當前，迫不及待吃了幾口才給記者拍照。接受傳媒訪問時候Ivy說：「我哋最近真係好忙，冇咩時間食嘢，今日見到真係流晒口水。」

Ivy So透露呢排有練舞關係，瘦咗1-2Kg。（葉志明攝）

二人出席這活動時候都是穿著露腰的衣服，為了這活動，也特意戒吃了一段時間，Candy笑言；「我專登今個禮拜食少啲，就係為咗今日。呢度食完可以一陣打包返屋企。」

二人指很久沒有吃公仔麵了，很想經常吃。（葉志明攝）

談到廚藝方面，Candy透露自己在煮公仔麵方面十分優秀，她說：「煮公仔麵係有秘訣㗎，你要煮個麵首先將湯包方入碗裡面先，然後再撈起啲麵再落熱水，然後撈勻佢。我覺得我煮公仔麵係有獨門秘訣。」在旁的Ivy So表示煲湯最叻：「我跟我媽學，就係淮山排骨湯同瘦肉湯，補身同養生。」

而她們工佢經常排得密密麻麻，近日終於有一個小假期，Candy昨天（28日）與一班好友到了長洲遊玩。Ivy So卻想在這夏天考一個潛水牌，她透露：「我想考好耐，今個暑假想考到囉，所以安排緊。（唔驚曬黑？）都驚㗎，因為上鏡會唔靚，但係沒辦法，我覺得夏天一定要做戶外嘢。」