黃嘉雯打爛「古董」嚇到喊　奶仔方紹聰大整蠱：啲人成日話TVB悶

由方紹聰（奶仔）主持的無綫J2綜藝節目《貧窮限制想像》日前的一集講到他與嘉賓主持黃嘉雯（Carmaney）拜訪一位古董收藏家，期間黃嘉雯疑似失手打爛「古董」要賠8.8萬元，她嚇得不知所措更即場爆喊。奶仔隨後表示打爛「古董」實屬整蠱一場，更大讚黃嘉雯勇於承擔後果，但網民看後狂鬧奶仔無聊兼冇品：「一啲都唔好笑」。



黃嘉雯疑似失手打爛「古董」要賠8.8萬元，嚇得不知所措的她更即場爆喊。

奶仔解釋與黃嘉雯本身是好朋友才會開這樣的玩笑，他笑說︰「啲人成日話TVB好悶、畀老人家睇。我主持嘅節目一向希望可以用輕鬆、有趣的方式，將一些我想帶出的知識、資訊話俾觀眾知。所以今次整蠱Carmaney，希望令到節目更加豐富，觀眾睇得更投入。」奶仔續指︰「我認為朋友之間開玩笑，係增進感情的其中一個方法。如果兩個人恭恭敬敬，相敬如賓，相信友誼也不會太深厚，所以今次同Carmaney真係好好朋友先會整蠱佢，我都期待下次佢會整蠱返我。」

對於不少網民留言戥Carmaney不值，以為她真的要賠償，奶仔直言︰「我估大家都只是看新聞標題，沒有看內文，或者冇睇到該集節目。節目入邊已經清楚講咗成件事係開玩笑，係假嘅。希望觀眾睇奶仔嘅節目，唔好太認真。」

「古董瓷碗」從Carmaney手上滑落。

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至於昨晚（29/6）的一集，由大前輩杜燕歌反客為主帶隊，帶奶仔增長見聞，學會很多食雪茄、飲酒的歷史知識、文化和技巧，奶仔說︰「過往係我lead住啲嘉賓，今集我跟住燕哥，好似一個𡃁仔畀燕哥帶入男人世界咁。」