「荃灣豬肉檔AK」威威陷整容疑雲　網民發現顏值急升兼貌似吳奇隆

荃灣豬肉檔威威陷整容疑雲（YouTube/@威威 劉宋威Samuel）

人氣爆燈的「肉類分割員」劉宋威（威威）早前被網民直指曾經吸毒、參與社團活動、傳銷騙人及呃前女友錢等，雖然他前日（29日）亦到化驗所「驗明正身」，證明沒有吸毒的習慣，但是並不是所有網民都接受。今日（1/7），有網民便在反威威Facebook群組「除罩威威留餸區」中發布帖文，表示威威的外貌突然升級，疑似整容，更推斷威威一直戴口罩的原因。

有眼利的網民發現威威的外貌出現變化。（fb/@除罩威威留餸區）

這位網民在「除罩威威留餸區」貼出一張對比圖並寫道：「找不同，2.0進化版，哇，成個唔同晒」，暗示威威疑整容，而透過這張對比圖亦顯示出威威雙眼變得有神，雙眼皮變得深邃，而鼻樑亦比以前更加高挺！不過，亦有網民認為拍攝的角度及燈光亦會影響照片的效果。

（fb/@除罩威威留餸區）

由於威威的外貌看起來比以往有出入，因此不少網民推斷他在面上做了甚麼整容項目，如雙眼皮埋線、Botox等等，更有網民笑言指出現時威威的外表離奇與台灣明星吳奇隆撞樣。隨後不少網民就猜測威威一直堅持戴口罩的原因，除了是掩蓋整容後的痕跡，還有網民認為他吸毒後令到牙齒脫落，現時正在修復牙齒，因此不少網民建議威威除口罩證明自己清白，《香港01》記者嘗試聯絡威威經理人文哥，惟截稿前仍未得到任何回覆。

網民爆出疑似威威的舊照，當中見到他的牙齒情況欠佳。（fb/＠除罩威威留餸區）

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