陳凱琳弟弟Derek終離港　八號風球下乘夜機送別畫面曝光傷感不捨

陳凱琳(Grace)的龍鳳胎弟弟Derek,在剛過去的父親節於IG Post了他與爸爸的合照,因兩父子的樣貌掀起網民熱烈討論,Derek激似混血兒外貌,與他爸爸中國人樣貌的差異再度成為焦點,外界直指Grace與Derek兩姊弟完全不似爸爸。就連向來愛抽水的林作,亦提出以100萬港元向Derek發出挑戰,讓他去驗Derek父子的DNA。事件發酵了幾天,林作其後post出Derek表示會離開香港並跟大家道別的短片,令外界認為Derek是不堪壓力才有此決定。實情是Grace早於今年4月已透露弟弟將會移民加拿大展開新生活,但就未有透露具體離港日期。

Derek post了這張父子照成為熱話(Instagram:@derek_hcc)

原來今日 (2/7) 凌晨8號風球下,Derek與老婆已悄悄乘夜機離港到加拿大。向來與弟弟感情極好,身為家姐的Grace也有去送機。Derek於他的IG story post了他與老婆在香港國際機場的片段,並寫道:「Bye for now」跟大家道別,他又表示飛機遇上一些事故,機組人員稱是小問題,但他仍因此而需要轉乘另一班機。至於Grace就post了機場離境閘口的照片,默默地送別弟弟。Grace對於Derek移民十分不捨,日前兩人慶生時已表示:「Best night ever (有史以來最好一夜)」,爭取並珍惜與弟弟共度的時光,這個也是Derek移民前最後一個與家姐歡度的生日。兩姊弟日前與朋友到赤柱玩,Grace又再感觸寫道:「A night to remember (要記住的一晚)」。

