童時愛上你｜高海寧演8歲唔突兀獲網友讚自然　楊卓娜鬧妹戲勁搶

無綫新劇《童時愛上你》入面高海寧（高Ling）飾演的雷紫彤Amanda由女強人變成8歲心智的彤彤，高Ling無論神情、說話語氣及動作均流露出小朋友特有的童真，獲網友大讚：「高海寧啲表情真係似10歲8歲」、「套劇比想像中好，高ling扮小女孩自然唔難頂」、「做到一個小朋友的想法和行為，值得讚。」至於張振朗及陳展鵬的鬼馬演出，網友同樣受落。

高Ling演8歲小妹妹。

昨晚播出的第五集，糖妹及楊卓娜的演技亦同樣搶鏡。糖妹飾演的馬來雅原來是「Ding哥」丁宥迎（張振朗飾）的忠實粉絲，Ding哥弟弟丁宥基（關曜儁）冒認Ding哥身份欺騙了馬來雅的感情及金錢，馬來雅知道真相後大受打擊，爆喊哭訴：「戀愛中嘅女人梗係蠢啦，我打爛豬仔錢罌先過到嚟尋求真相，仲同屋企人反晒面，連份工都冇埋，我點算呀？」身為歌手的糖妹原來唔止唱得，就連演技亦是不俗，喊戲淒慘得嚟又帶點楚楚可憐，絕對我見猶憐。

糖妹的喊戲。

至於飾演雷紫彤家姐雷碧倩的楊卓娜，劇中與老公鄧川石（吳家樂飾）貌合神離，彤彤因掛念家姐與舊愛交往時的快樂時光，故製造機會欲撮合二人，豈料令碧倩慘遭舊愛奚落。碧倩知道真相後怒斥彤彤，瘋狂用𠝹刀將彤彤視為寶貝的毛冷袋割破之餘，更激動至眼泛淚光向彤彤歇斯底里怒吼謂：「你唔配擁有呢個袋！如果唔係媽媽同我縱到你咁，你就唔會咁目中無人！」