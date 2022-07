73歲許冠傑陪孫仔樂園坐過山車　近況曝光狀態超Fit麒麟臂搶晒鏡

現年73歲的歌神許冠傑 (Sam) 自從於2020年4月於網上舉行了抗疫演唱會後,便鮮有公開露面,近年過着半退休生活的他大部分時間都用來陪伴家人。日前Sam的細仔許懷谷於社交網上分享了仔仔幼稚園畢業以及一家人去迪士尼樂園玩的靚相,曝光了Sam的最新近況。

許懷谷寫道:「Happy Graduation to our boy who is leaving kindergarten on his way to bigger things lol. Also to my nephews 👏 Decided to celebrate by going to Disneyland and had a blast even though it was hot as hell. Thanks for the wonderful tour and of course grandma and yeh yeh for spoiling us. 」他祝仔仔幼兒園畢業快樂,還有他的侄兒們畢業快樂,即使天氣熱得要命,他們也決定去了主題樂園慶祝,又多謝爺爺嫲嫲的寵愛。相中可見Sam精神奕奕,與兒孫們一起玩機動遊戲坐過山車,他的一雙麒麟臂更是十分之搶鏡,狀態超Fit。