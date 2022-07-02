波波黃婧靈被質疑靠身材搵食　反擊兼自封TVB智慧波 ：我賣點係腦

黃婧靈（波波） 因無綫（TVB）節目《後生仔傾吓偈》開始為人熟悉，更因為身材豐滿及言論出位而受到注目，加入TVB後的波波備受總經理曾志偉力捧。今日（2/7）波波就在IG限時動態與網民互動，玩最近非常流行的「匿名問答」，網民對波波的生活充滿好奇，例如會問如何入行、有多少存款等等，當中就在網民問：「點解成日要賣胸。」而波波就即時為自己平反：「都要有先賣到，同埋我想講好耐，我賣點係腦，出名TVB智慧波。」

波波黃婧靈指自己是「TVB智慧波」。（IG/@krysellawong）

波波黃婧靈被網民質疑靠身材搵食。（IG/@krysellawong）

之後波波又透露自己在讀書期間，雖然GPA沒有超過4，但是基本上會維持在3.7、3.8左右，當時的波波除了要專注學業，更要兼顧工作，波波分享了當時自己的情況：「所以我讀asso個陣係唔訓教（瞓覺），因為想訓（瞓）嘅時候已經要返工」、「但係我咁講我一定係最勤力嘅學生」，看來波波的賣點除了是腦力之外，還有勤力。

波波就不是所有問題都會回答。（IG/@krysellawong）

波波又透露自己的選偶條件，希望另一半可以專一、陪伴她，更希望伴侶能把她當成寵物：「希望佢會當我係小狗咁樣」。不過波波就不是所有問題都會回答，有網民就向波波查詢她的三圍，但是波波通通拒絕：「我知道媒體有提及過，但其實我本人從來無透露過，留返小小私隱。」

波波對另一半的要求。（IG/@krysellawong）

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