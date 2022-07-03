《精武門》萬綺雯日本男友林志豪內地搵食　外貌進化變蛇精男

台灣藝人林志豪，近年長駐內地發展，或許大家對他的名字有點陌生，但提到當年亞視《精武門》的石井英明，肯定可以喚醒觀眾記憶，1995年他來港拍劇，陽光帥氣受到力捧，除了《精武門》，還有《千王之王重出江湖》、《我和殭屍有個約會II》，但其後亞視不再出產自家製作劇集，他只得返回台灣，近年在內地抖音見到他的蹤影，51歲的他，外貌長青不老，但就出現了網紅臉，而他的身世背景，比起拍攝的劇集更加狗血，甚至要跟母親對簿公堂斷絕關係，下文為大家講述事件的來龍去脈。

林志豪在《精武門》飾演萬綺雯日本男友石井英明，靚仔過甄子丹。（微博圖片）

林志豪近日在抖音拍片，化了厚妝，眼大鼻挺，穿上墨緣上衣，隨著音樂起舞，外貌十分年青，完全看不出已經是51歲的中佬，而他的樣子確是有頗大變化，更要標記出是「精武門石井英有」，網民才勉強認得他就是當年由台灣來港發展的型男林志豪，他拍過《精武門》，飾演萬綺雯的日本男友石井英明、《千王之王重出江湖》的閘北仔、《我和殭屍有個約會II》，在亞視停止拍攝劇集後，他返回台灣再輾轉至內地搵食，現在已經找不到半點昔日的樣子，相當可惜。

林志豪已經51歲，現時在內地搵食。（微博圖片）

至今未婚的他，原來跟他的身世有關，在12歲時，才知道自己是養子，一直叫著的媽媽其實是他的舅母，本來是「生娘不及養娘大」，但他卻要跟家人對簿公堂，更要脫離母子關係。林志豪養母患有腦退化症，而長姊患癌離世，由於她有兩個物業是在林志豪養母名下，其他家人怕林志豪會爭奪業權，事件鬧上法庭後，林志豪落淚簽下斷絕母子關係的文件，只希望將來養母離世時可以給他回去送別的權利。林志豪人生比起他所拍的電視劇更加狗血，令人不勝唏噓。

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