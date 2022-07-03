張文慈狂被「關心」感情狀況　霸氣回應︰50歲又點？未結婚又點？

張文慈（Pinky）去年4月移居上海發展，一直以直播帶貨工作為主，直至今年1月她宣布與公司解約，並離開上海，回港過農曆新年。與家人短暫相聚後，張文慈已經再次返回內地工作，日前她更拍片透露已經正式搬到廣州定居，並帶大家參觀暫時租住的新屋。張文慈早前接受內地傳媒《南方週末》的訪問，講到自己在內地的生活之餘，亦談到在香港做演員的辛酸。



張文慈幾年前仍有在TVB拍劇。（視覺中國）

亞姐出身的張文慈，曾簽約亞洲電視，並參與演出多部電視劇集，較有名的有《縱橫四海》和《我和殭屍有個約會》系列。後來她於2010年離開亞洲電視，之後轉投TVB，拍了幾部劇集，演技大獲好評，去年她獲上海一間直播帶貨公司邀請加盟，最終被對方誠意打動，決定暫時放棄香港市場，移居上海發展。張文慈與上海公司合作8個月以來，由揀貨、備稿、銷售、客服等都親力親為，可惜直播間人數不過幾百人，更有網民質疑她普通話差，嘲笑她人氣低，甚至直接說不認識她，令她崩潰爆喊。張文慈曾發文大呻辛苦，不但直播時間長，搞到聲音沙啞，還要不停試穿不同服裝，同時介紹及回應網民的問題，而且收入並沒有外界想像中的高，更指「下世不要再做主播了」。最終張文慈決定與上海公司「和平分手」，並轉往廣州發展。

張文慈當年在亞視劇集《我和殭屍有個約會》飾演的未來，是她的演藝事業代表作之一。（視覺中國）

現年50歲的張文慈在訪問中談及自己由演員轉到主播，生活的確有很大的改變，她直言︰「邊一個都遇過挫折，我呢個年紀都仲有嘢做，呢個係我感恩嘅一面。」講到在香港做演員的生涯，她表示︰「我覺得喺香港搵錢做演員，除非你真係去到好紅，如果唔係，生活唔係好容易。」她經歷過一段失意的日子，「如果我真係好迷惘嘅時間，應該係亞視執笠之前，嗰陣時喺亞視開始冇嘢拍，年紀開始唔細，又未結婚，30幾歲人喇，好似去到冇路行嗰個感覺。」加上她有要養家的壓力，「我要一個人養3個家，好似人生去到絕望嘅時候，開始放低咗我自己嘅身段，唔覺得自己係咩明星嘅時候，開始覺得我可以高可以低嘅時候。」

張文慈由演員變直播的主播。（影片截圖）

開始在內地發展的張文慈，當自己是一個新人，她說︰「我重新再學起，唔得唔緊要，只要仲有……哪怕係一萬個人好，一百個人都好，總之我今日仲有個平台喺度，有個機會喺度俾我生存，我覺得已經好感恩。」講起曾經的生活重心——演戲，張文慈眼泛淚光，她指自己始終都是真心想演戲，「我相信而家我經歷咁多之後，如果我將人生嘅經歷，放喺演戲度，我啲戲更加會有戲味。」她又說︰「所以我好希望可以再有機會……哎呀唔好咁眼淺啦！再有機會演啲好嘅戲畀人睇。」張文慈拍過不少經典電視劇，好直言︰「而家嘅港劇冇咁多人睇，都有少少感慨。其實我係食住港劇嘅水尾，我都好感恩嘅，我起碼都有幾個代表作。」

講起演戲，張文慈不禁流淚。（影片截圖）

而張文慈至今未婚，不少網民都關心她的感情世界，她回應道︰「我50歲又點啫？我未結婚又點喎？有時我覺得每一個人嘅價值觀唔同，如果你叫我夾硬求其搵一個人結婚，講真啊，我要結婚幾咁容易啊，我唔會為結婚而結婚。」

張文慈又大讚在內地生活很方便，「唔使帶銀包，一個手機就搞掂！」她又說︰「我好自豪我嘅祖國係中國！」