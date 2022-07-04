倪匡離世｜曾獲讚「做媳婦天下第一」　周慧敏感激：很有赤子之心

香港著名作家倪匡7月3 日驚傳離世消息，享年87歲，消息震驚全球。倪匡有一子一女，「玉女掌門人」周慧敏嫁給倪匡兒子倪震13年，她曾分享眼中的老爺：「不按常規、有赤子之心。」

倪匡7月3 日驚傳離世消息，享年87歲，消息震驚全球。（視覺中國）

1989年周慧敏因錄製節目《摩登時代》與倪震談戀愛，分開過又再復合，至2009年於香港註冊結婚成為夫妻。Vivian多年來一直深得倪匡歡心，倪匡曾現身紅館欣賞Vivian演唱會，平日亦不時外出，對老爺照顧周到。倪匡談起周慧敏也是語多讚美，她在與倪震戀愛還沒嫁時，他被問到對周的看法，他回「做媳婦天下第一，去哪裡找」。

倪匡一直相當疼惜周慧敏。（視覺中國）

Vivian曾在訪問中提到：「大家都知道我公婆是很特別的老人家，不按常規、很有赤子之心，不會有太多要求或干預我們生活，我們很自由。大家見面都相敬如賓，可以做回自己，很舒服的相處，不用刻意很努力維繫關係。我們很輕鬆，完全不需要做什麼，他們性格太好了。特別是我公公心目中，永遠保持一個讚美的態度，他對任何事情，都能找到讚美的角度，對人或事，所以他永遠都那人很好玩、那事很開心。我覺得他活得很快樂，認識他那麼久，從他身上學到這點，讓我變得正面。」

倪匡曾親自到紅館欣賞周慧敏演唱會。（視覺中國）

周慧敏曾於訪問中讚倪匡有赤子之心。（微博圖片）