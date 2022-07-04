姚焯菲片段流傳姚父入稟指涉誹謗：她為中港甚至全球知名藝人歌手

姚焯菲（Chantel）自私人影片流出後，與家人離港到紐西蘭散心，無綫電視（TVB）6月30日向傳媒發出聲明，表示姚焯菲父親以監護人身份就此事向香港高等法院申請展開民事訴訟，入稟狀今曝光，指未成年的姚焯菲是在香港、內地甚至全球著名的女歌手及藝員，影片涉誹謗，及影射她和他人發生不當的關係。

Chantel與家人已去紐西蘭。（葉志明攝）

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原告為姚焯菲（Chantel）的監護人、現任今翊資本（Nexus Point）首席財務官（CFO）及常務董事的父親姚輝文（Raman）代表入稟。入稟狀指，姚焯菲為中港，甚至全球的知名藝人和歌手。本年6月23日左右，一段聲稱與姚焯菲有關的影片在社交平台流傳，並經媒體報道。文件透露，該影片包含三段影片，其中一段顯示一段白色拖鞋，另一段顯示姚試穿一條白色裙，最後一段顯示姚和他人拖手。三段影片均配上字句，但該些字句均非姚焯菲加上。

姚焯菲（Chantel）父親姚輝文（Raman）的入稟狀稱，姚焯菲為中港，甚至全球的知名藝人和歌手。該影片和片上配上的字句，屬誹謗姚焯菲，惡意地暗示姚焯菲與他人保持不正當的男女關係，影響其公眾形象。（IG：@chantelyiu）

姚輝文認為，該影片和片上配上的字句，屬誹謗姚焯菲，惡意地暗示姚焯菲與他人保持不正當的男女關係，影響其公眾形象，構成誹謗。姚焯菲一方要求法庭下令禁止任何人在網上傳播、發布或轉發有關影片或作出與影片相關的陳述，協助或教唆他人在網上傳播或陳述有關影片，並向有關人士作出申索，惟入稟狀沒有列明申索金額。

TVB聲明，表示姚焯菲父親以監護人身份就此事事向香港高等法院申請展開民事訴訟。

案件編號：HCA813/2022