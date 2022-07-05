一線搜查｜首集美女主持大曬冷未得網民歡心　被批炒《東張》冷飯

香港開電視昨日（4/7）推出全新資訊節目《一線搜查》，詳盡報道本地話題新聞、社區資訊，更邀請七位女主播擔任節目主持，分別有宋熙年、林希靈、黃愷怡、梁皓恩、簡采恩、林靜莉及丘靜雯，當中有幾位曾效力於TVB，明顯要與無綫（TVB）王牌資訊節目《東張西望》一爭長短。昨日，《一線搜查》正式播出第一集，節目一開始七位女主持一字排開甚有氣勢，但卻未能贏得網民的歡心，在「香港開電視 Hong Kong Open TV」的Facebook專頁中，有不少網民留言直言失望。

《一線搜查》七位女主持起底 有最靚女主播同張致恒最慘前度

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七位女主持一字排開氣勢勁強，而節目播出時間與TVB的《東張西望》相隔半小時。（影片截圖）

《一線搜查》在第一集主要報道了三則時事，分別有市民非法佔領政府土地、菜檔垃圾放置在公眾地方，以及入境處成立「入境事務處青少年領袖團」，當中的報道手法與TVB的《東張西望》相似，同樣是講述有關民生的問題、出外景採訪街坊以及聯繫政府望有助解決問題，但是製作手法卻與《東張西望》有出入。首先在出外景採訪街坊時，只有受訪者入鏡頭，而採訪者就在鏡頭外提出問題，欠缺直擊感。此外，節奏偏慢亦是問題之一，報道的手法略嫌拖泥帶水，使節目看起來很沉悶，因此節目播出後網民表示對於節目內容感到失望。

報道手法與TVB的《東張西望》相似。（影片截圖）

網民指出節目欠缺特色、沒有感情的旁白令人感到無聊，整個氣氛就如8、90年代的電視節目，另外亦有網民表示節目中的案件已經被《東張西望》報道過：「第一集播的『水果檔紙皮箱霸路』之前《東張》已講過，冇驚喜。」當中七位女主持齊齊亮相，可以說得上是最大特色，不過幾位女主持甚少出鏡，在電視廠中的鏡頭不多，而外景的鏡頭亦只有一、兩個，令人摸不着頭腦為什麼要有七位女主持。

女主持甚少出鏡，在電視廠中的鏡頭不多，而外景的鏡頭亦只有一、兩個。（影片截圖）

在《一線搜查》播出前，該時段播出的節目為外購旅遊節目《地膽帶路日本遊》（朝だ!生です旅サラダ），可能是疫情的原因市民難以離港旅行，因此不少市民透過旅行節目一解「鄉愁」，所以評論區中網民為《一線搜查》頂替《地膽帶路日本遊》深感不滿，希望開電視可以在另一個時間段播放《地膽帶路日本遊》，更有網民不忿說道：「夠薑就擺喺七7點半播，畀番《地膽帶路日本遊》我哋睇！」而開電視就霸氣回應：「多人睇就夠薑擺七點半架喇，靠大家喇」。

看來大家更喜歡看旅遊節目《地膽帶路日本遊》。（FB/@香港開電視 Hong Kong Open TV）

開電視的編輯表示該節目與余詠珊沒有關係。（FB/@香港開電視 Hong Kong Open TV）

事實上，《一線搜查》真的有可能在七點半與《東張西望》同一時段播出，因為據香港開電視人員透露，該節目的首次收視達到三點，與ViuTV平分秋色，成績不俗。雖然評論區有不少網民感到失望，但是亦有人認為這是真正的資訊節目，當中沒有摻雜娛樂新聞及節目宣傳，已經是優點之一，加上在節目的結尾宋熙年亦有表示這是《一線搜查》的第一集，節目組願意接收網民的意見並進行改善，假如節目組會因應網民的意見進行改善，相信有機會令觀眾改觀。

宋熙年表示願意接收網民的意見並進行改善。（影片截圖）

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