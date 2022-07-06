林盛斌自揭拍YouTube片賺好多！　曾被陳敏之大爆唔止10億身家

藝人林盛斌（阿Bob）除了是主持人、藝人，還是一位YouTuber，去年他在YouTube開設頻道「Bobtivation 林盛斌」，不時會上載正能量影片教觀眾如何解決生活上遇到的難題以及分享人生觀，內容深受網民歡迎，令Bob的頻道獲得約4.6萬粉絲，昨日（5/7）是他開設頻道的一周年，Bob就此拍片分享在經營頻道時的收穫及心路歷程，更透露自己賺幾多！

昨日（5/7）是Bob開設頻道的一周年。（YouTube/@Bobtivation林盛斌）

由於頻道開設已有一年，因此Bob就拍了一周年的問答大會去解釋網民的問題。Bob先是分享開設頻道的原因，他認為早在2020年因此疫情肆虐，身邊有不少朋友就提議Bob開設頻道，不過直到2021年年初Bob才有想要實行的想法，他直言：「唔知點解突然好似有神的召喚『Bob，你要做自己嘅Channel，你要發放正面訊息』。」加上Bob發現香港甚少有關正能量的YouTube頻道，因此就打算向這種風格發展，所以才會有我們看到的「Bobtivation 」。

林盛斌自揭開設YouTube頻道賺好多。（YouTube/@Bobtivation林盛斌）

頻道不經不覺已經成立了一年，Bob表示自己有兩大收穫，分別是重新啟發自己，以及為自己開闢新路線，當中前者對Bob來說很重要，因為他在拍攝影片前都會擬定草稿，過程中Bob會參考很多書籍、文章以及影片，因此在途中會再次啟發到他的想法，亦會令他學習到新事物。而第二個收穫就是為自己開闢新路線，因為Bob現時除了可以擔任演員、主持人、更會有商家邀請Bob到企業演講分享正能量，令他多了「激勵演講家」的身份，使他多了一個工作範疇之餘，還多了一個收入來源。看來Bob在拍片的這一年期間無論是心靈上還是學習上都賺取了不少。

陳敏之大爆阿Bob身家！（影片截圖）

Bob林盛斌被陳敏之大爆身家 數字驚人勁緊張即阻止：你都黐線！

Bob早前曾經擔任陳敏之個人YouTube節目《Chi Chat》的嘉賓，當中陳敏大爆阿Bob身家擁有10億以上的身家，不過就遭到Bob的否認：「你都黐線，仲做呀？」其實現年42歲的Bob是圈中的隱形富豪，一家五口曾經居住在被C君形容「大過地球」的九龍塘四層獨立屋，疫情肆虐期間，對Bob幾乎沒有影響，他反而逆市換大屋，搬入同樣位於九龍塘的新屋中，去年還曾經被爆一年勁賺二千萬。可見Bob除了銀包，就連心靈都好富有！

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