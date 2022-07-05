林海峰臨場構思廣告舞步　愈跳愈快整蠱Kayan9896吳家忻場面爆笑

林海峰（Jan）和吳家忻（Kayan9896）首度合作拍攝銀行廣告，廣告中Jan化身「一級分期導師」，教Kayan9896做個精明消費者。鏡頭前、鏡頭後這對「師生」擦出不少火花並大派笑彈，在拍攝過程中二人亦回想學生年代的種種，勾起對當年「教精自己」的不同恩師感激之情。Jan被問到他本人是否一位精明消費者時，Jan隨即答道：「如果可以的話，請我屋企的另一半回答這個問題會更好，或者是屋企的『姐姐』（家傭），因為主要消費的人都是另一半和『姐姐』，我主要是搵錢的那一位。」

Jan和Kayan9896首次合作拍廣告。

廣告中，Jan與Kayan9896全情投入跳唱洗腦歌，他們Jan與Kayan9896花了不少時間練習舞步動作，務求達到最傳神的「洗腦」效果，當中「做facial」手勢更是Jan即場構思設計及加插其中，絕對是畫龍點睛。而最後Jan不忘整蠱Kayan9896愈跳愈起勁，動作愈做愈快，差點令Kayan9896跟不上節奏，引發現場一陣爆笑。

Jan愈跳愈快，搞到Kayan9896差點跟不切。

Jan對於要應付廣告中的跳舞場面，笑言：「跳舞講求手腳配合，所以今早出發前都拉一拉筋，希望動作顯得自然一點，不會讓大家覺得我手腳不協調。」更開玩笑指要向Kayan9896這位後輩學習，其實Jan太謙，少少舞步又怎會難到熱衷跑步及游泳的Jan？而提到今次的拍檔Kayan9896，他對這位後輩有頗佳印象，尤其在音樂方面的表現，盛讚她唱歌有自己的風格，更識作曲，更表示想聽她現場唱歌。

Jan對Kayan9896印象很好。

在廣告中扮演導師的Jan，談到求學時期遇過的良師時，他憶起在設計學院讀書時遇過的老師：「第一堂老師教的並不是設計，而是要我們記著要有熱情，熱情好重要。」大概這就是Jan多年來橫跨不同界別的創作力依然旺盛之原因。至於Kayan9896，她坦言首次跟Jan合作感覺神奇。她分享：「小時候有聽他的歌，不少作品倒轉都識唱。而今次在廣告中有不少跳舞的畫面，Jan常不經意的整蠱做怪，好搞笑，幸好我沒有被他引笑到NG。」