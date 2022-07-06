周海媚呻通宵拍劇冇覺瞓　親身拍跳樓戲：TVB很摳的請替身要給錢

港姐出身的周海媚當年雖然落選，但仍備受力捧，先後參演了不少劇集，包括《今生無悔》、《流氓大亨》、《大鬧廣昌隆》、《天地豪情》等，至今都是經典。近日周海媚接受內地節目《名人面對面》訪問，大談過往拍劇的趣事，更大訴苦：「我以前拍戲真的是非常非常辛苦，沒得睡是家常便飯，而且跳樓，家常便飯。（都是你自己親自來？）我親自來。（你沒有替身嗎？）TVB很摳的，請替身要給錢的。（那你有因此而受傷過嗎？）沒有，我幸運。」



近日周海媚接受內地節目《名人面對面》訪問，大談過往拍劇的趣事。（微博@周海媚工作室）

周海媚回憶當年親身上陣拍跳樓戲。（影片截圖）

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周海媚透露以前拍劇每日都由朝拍到晚，甚至拍通宵，沒時間瞓覺：「我試過四天、五天就連續拍，真的睡覺的時間都沒有，然後有一次我就跟導演申請，我說『導演，你讓我回家洗個澡吧，我覺得我這人都已經臭了，我像一條鹹魚一樣，我沒法演戲了。』然後導演讓我回家洗澡，結果洗澡我看到還有點時間，我就在家裏眯了一會兒，然後他們電話就響，把我叫醒，又出去拍了，就眯了有一個小時吧。」

周海媚透露以前拍劇每日都由朝拍到晚，甚至拍通宵，沒時間瞓覺。（影片截圖）

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曾是TVB當家花旦的周海媚，當年憑着《倚天屠龍記》獲得「最美周芷若」的稱號，但近年她已經減產，她自言生活在一個挺好的年代，年少成名，得到不少好的機會，拍了不少經典劇集，現時可以過着自己想要的生活：「我有戲演，開心，覺得那個角色適合我，我有興趣我就去演，可是如果覺得我不想演了，我就不演。我今年就推了不少戲，就是我覺得我不想演，我就在家裏。我已經達到了我想要的生活了，女人就得把自己活好。有一個很敏感的話題，很多人都說你不結婚什麼什麼，結婚怎麼了？不結婚會死啊？我不結婚我也活得很快活，我也活得很高興，萬一你結婚了找了個不好的對象，對你又不好，你還煩惱多了。」已經移居北京20年的周海媚，現時住在北京的萬呎別墅，有愛犬陪伴，生活自在。

周海媚近年已經減產。（影片截圖）

周海媚的愛犬周六六。（影片截圖）