全民造星V｜傳MIRROR赴海外幫手揀蟀 Edan：冇我哋份

《I SWIM》下星期播出，今日(5日）一眾演員出席記者會。(葉志明攝）

MIRROR成員呂爵安（Edan）、王智德（Alton）以及邱士縉（Stanley）等演員今日（5/7）現身ViuTV宣傳下周一播出的新劇《I SWIM》，吸引數十名粉絲在場外等候。雖然劇集主打一眾小鮮肉的爆肌身形，不過三子卻打扮得非常密實，Alton笑言：「我有諗過今日會唔會係泳褲、泳帽咁樣出嚟。」Edan聽後嘩然並表示泳褲造型當然要留待劇集出街：「而家睇蝕底晒，留返新鮮感喺套劇。（收視好會唔會着泳褲示人？）Stanley會咁做，哈哈。」Stanley秒速回應：「阿George會咁做（歐鎮灝），到時出街你一定會望阿George，最特別。」

三子打扮密實現身記招。（葉志明攝）

他們接受訪問時透露為角色苦練游水，Edan自信指技術有大大提升：「我同Stanley進步幅度應該最大，因為本身實在太渣，都有苦練…本身隻腳掂唔到地就會驚，今次都克服咗。」Stanley說從未學過游水，但收到劇本得悉要飾演游泳高手後便立即苦練：「大家一齊練就3日到，我同Edan會額外加操一節，一日都練4、5個鐘，我要四式識晒。（Edan：本身識自由式同蛙式，學埋背泳。）」

他們透露演唱會排練進行得如火如荼。（葉志明攝）

劇集未出街已得到廣泛關注，Edan坦言對收視有期望：「成個團隊都超級專業，成個製作組都超級落力，拍出嚟真係好好睇，我哋都偷睇咗少少，都覺得好精彩，相信大家都會鍾意。」Stanley更直言可以媲美Netflix：「電視電影級別，又係10集。」

有傳MIRROR將到世界各地為《全民造星V》揀蟀，Edan坦言：「冇我哋份」。（葉志明攝）

MIRROR紅館演唱會將於本月底舉行，三子表示排練進行得如火如荼，Alton說：「噚晚排到兩，三點先啟航返屋企，返到去沖個涼都4點。」Edan驚覺只剩下約20日的時間：「進度暫時都未樂觀，前排先正式齊人，齊人先排到group item，唔齊就要再排多次，而家先真真正正排12個人嘅item，目標係盡快排晒齊人就可以專心練個人項目。」有傳MIRROR將到世界各地為《全民造星V》揀蟀，Edan坦言：「冇我哋份」，Alton說有聽過這個消息：「但人腳上我哋三個就幫唔到啲咩。」