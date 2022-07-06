ISWIM︱獲袁澧林讚最大隻　Jeffrey謙虛否認：Alton個胸都好大

MIRROR成員呂爵安（Edan）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley），以及魏浚笙（Jeffrey）、袁澧林（Angela）等演員昨日（5/7）現身ViuTV新劇《I SWIM》記者會，日前因緊密接觸確診者需自我隔離的Jeffrey表示開心地度過了7天：「最緊要食多啲維他命C，飲多啲水，都係一個好好嘅Break。（同《膠戰》啲人打機？）係呀，好好玩，我哋用真實嘅名嚟打，有人DM我話見我哋成隊出咗局，本身扮勁Po咗第一名，點知就俾人篤爆咗。」



Jeffrey日前因緊密接觸確診者需自我隔離，他表示開心地度過了7天。（葉志明攝）

Jeffrey與Angela在劇中飾演情侶，問到有沒有親熱鏡頭，Jeffrey說他們的關係很純真：「極少（親熱鏡頭），拖下手，劇情需要跟返個劇本走。」劇集的宣傳片中，一眾小鮮肉曬肌大派福利，相反Angela的泳衣卻相當密實，她怕醜表示：「我冇咩可以露，我驚觀眾唔係好想見到我咁暴露，我有個健康嘅泳衣形象就好。（假如三點式上陣自己ok？）中學生係咪唔會着三點式？我自己中學係未識着三點式，可能都係同自己身形有關，多啲嘢睇着少啲布都Ok。」

Jeffrey與Angela在劇中飾演情侶，問到有沒有親熱鏡頭，Jeffrey說他們的關係是很純真。（葉志明攝）

一眾男演員經常赤裸半身上陣，Angela就未有太尷尬：「同Jeffrey拍比較多，雖然有群戲，但唔係好多。」她更大讚Jeffrey是最大隻、身形最好看的一位：「我係盲粉，所以一定係支持同我最多戲份嘅。」Jeffrey感謝Angela的讚賞再指：「現實就一定唔係，Alton、Stanley，Martin（王智騫）都勁，Alton個胸都好大。」Angela亦十分欣賞Jeffrey的自制能力，更大爆其他男演員會不停吃粉絲送贈的應援食物，唯獨是Jeffrey忍到口：「我成日嗌珍珠奶茶，你係冇畀過面，你永遠都唔飲。」