ISWIM︱吳海昕被整蠱改花名「壯翁」　王智騫操肌唔戒口：要增肥

MIRROR成員呂爵安（Edan）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley），以及魏浚笙（Jeffrey）、袁澧林（Angela）、吳海昕（Sofiee），王智騫（Martin）等演員昨日（5/7）齊集ViuTV宣傳新劇《I SWIM》。劇中，一眾小鮮肉經常赤裸上身騷肌，不過全劇唯二女演員的Sofiee接受訪問時表示無暇欣賞他們的肌肉：「要幫佢哋處理好多問題，拗撬、感情煩惱都要嚟搵我，所以我係分身不暇。」



《I SWIM》一眾演員齊集ViuTV出席新劇記招。（葉志明攝）

Sofiee指戲中男演員十分尊敬她，但戲外卻經常被整蠱：「成日幫我改花名，又成日話Miss翁好壯，又話手臂係Miss翁最大隻，主要係Jeffrey，Jeffrey好鍾意咁刺激我，周圍焫火頭。（花名係咩？）壯翁，都係離唔開個壯字，我都去做運動操下，點知我要着露手臂衫，好似同佢哋一齊變大隻。」Sofiee慶幸劇中不用以泳衣示人：「節食係比較辛苦，我日日喺劇組都大魚大肉，唔係好理佢哋感受。好多謝Fans嘅應援，佢哋有時要Keep Fit食唔到，我都會幫手食啲，拍完劇之後我都肥咗。」

Sofiee指戲中男演員十分尊敬她，但戲外卻經常被整蠱。（葉志明攝）

而Martin王智騫今日就以短袖低胸上衣現身活動，更被同劇演員稱為「肌肉擔當」。他說原以為演員們的衣著會迎合劇集主題：「好Summer，加上游水，以為會清爽少少，我喺化妝間見到大家包得咁密實都好Surprise，我唔係特登騷肌。」Martin透露拍劇時演員間都會互相分享操肌心得，至於有否為Keep Fit而節食，他說：「我唔理㗎，我係要增肥或者變厚啲，所以我會食多啲嘢，唔戒口嘅得我一個。佢哋開頭會問我可唔可以Share半個甜品，我話『唔得，要食晒成個』，唔要同人Share食。」

Martin今日就以短袖低胸上衣現身活動，更被同劇演員稱為「肌肉擔當」。（葉志明攝）