神奇的燈泡︱何依婷靚爆造型現身　戴耀明NG累街坊焗搵江嘉敏講數

無綫（TVB）《回歸光影頌》劇集系列一共有五個單元劇、及一套十五集連續劇。7月7日晚播出第四個單元《神奇的燈泡》，周嘉洛、江嘉敏、鄭子誠、戴耀明（小明）等主演，更有何依婷驚喜現身。一個關於「三個願望限定」及「神奇燈泡」的狂想曲。

周嘉洛同江嘉敏已經唔止一次合作，所以都幾有火花。

造型方面，無論是劇中神秘現身的依婷，抑或飾演外送員阿康的周嘉洛均十分搶鏡，前者「鬈髮孖辮」夠晒Cute，嘉洛的爆炸頭則新鮮感十足！嘉洛事後笑指「爆炸頭」造型全因想配合劇情：「就我個人對角色嘅認識以及對劇本嘅解讀，我唯一諗到個髮型同個劇本嘅關聯，就係『燈泡』同『爆炸頭』嘅形狀望落有少少似。」在《神奇》及下周開始播出的連續劇《回歸》中飾演重要角色的嘉洛，指不怕觀眾混淆兩個角色：「因為造型上有明確嘅分別！」

何依婷呢個造型好搶！

雖然劇集全長只有一小時，但驚喜場口不斷。其中一幕子誠與小明的打交戲，無論演員演出或鏡頭處理均喜感及動感十足！該個場口拍攝相當認真，除了事前排練接近廿次外，演員們更因小明吃了不少NG。小明事後受訪笑指真正的「罪魁禍首」是江嘉敏：「因為要拍出骨牌效應，又要跌得靚喎。咁前面嘉洛次次都跌得好靚嘅，但就每次都衰喺小弟身上。點解呢？係因為我好驚唔小心撞到後面江嘉敏嘅敏感部位，搞到我好大壓力同心理包袱。結果我NG到武指同導演都擰晒頭，最後只能夠同江嘉敏『講數』，叫佢將就下大家把心一橫完成咗場戲佢，我好感激江嘉敏嘅專業。」子誠則笑指「爛仔交最難打」：「混戰仲難過度好晒招式打！」