朱鑑然集中火力攻大銀幕　港隊泳將出身客串《i.SWIM》：極之開心

朱鑑然（Kevin）昨日（6日）出席領賢慈善基金DINOSAURS UNLEASHED慶祝晚宴，近期一直忙着拍攝電影的他透露在幾日前剛剛煞科：「一部幾緊張刺激，同埋卡士都非常之具挑戰性嘅一套電影。」Kevin表示將會休息一段時間，除了陪伴屋企人之外，亦會增值自己：「想學下啲打下關斗呀，如果嚟緊再拍動作片可以將動作再做好啲。（擔唔擔心會受傷？）都會，但係準備功夫做足啲囉，熱身呀、拉多啲筋。」



朱鑑然（Kevin）近期一直忙着拍攝電影。（陳順禎攝）

Kevin在《家族榮耀》中飾演楊茜堯細佬。（《家族榮耀》劇集截圖）

Kevin透露接下來的工作主要都是拍電影，而且以動作片為主，但就暫時未能透露更多詳情。早前Kevin有份演出的《家族榮耀》熱播，令不少觀眾都對他了解更多，但目前他就未有新劇工作安排：「有時如果劇係以電影模式多啲嘅，就會同電影好類近，我個人覺得暫時電影係好具挑戰性嘅，劇就可能會稍為平鋪直敘少少。」

Kevin認為拍電影非常具挑戰性。（陳順禎攝）

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而Kevin有份客串演出的ViuTV新劇《i.SWIM》將會在下周一（11日）播出，劇集以泳隊為題材，對於港隊泳手出身的Kevin來說，絕對是駕輕就熟：「個劇本就係講游水，我有得參與本身已經極之開心，我拍嘅過程中都有諗返起好多同以前游水有關嘅嘢，如果再有游水類型嘅一定會參與啦，但係咩運動都得嘅。」

Kevin曾是港隊泳將，更曾代表香港出戰亞運、世界大學生運動會、世界短池游泳錦標賽等。（IG@@kevinstarkchu）

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