《回歸光影頌》何廣沛爆陳曉華激心事一籮籮　羅樂林瘋癲Look超搶

無綫賀回歸推出的《回歸光影頌》劇集將於明晚（8日）播出最後一個單元《曙光》，由何廣沛以及陳曉華主演，羅樂林則會作特別演出，他那看似瘋癲的造型十分搶鏡。故事講述青梅竹馬的區耀祖（何廣沛飾）及鄧麗娟（陳曉華飾）原是恩愛夫妻，因為麗娟的無私付出，耀祖由員工躍升成粵德居老闆，自此二人同心為菜館及員工打拼。

羅樂林角色造型搶鏡。

可惜因麗娟一個錯誤決定、陪伴著金融風暴，粵德居與耀祖及麗娟的婚姻齊齊面臨考驗。由於耀祖為人老實、樂觀富有正義感，粵德居在逆境中依然贏盡街坊支持，一班伙計亦對耀祖有情有義，主動減薪甚至拿出積蓄助耀祖渡難關。最終耀祖因為「一蚊雞」為菜館種下了奇蹟一般的命運逆轉，關鍵人物是身份神秘的羅樂林。正當以為雨過天晴，麗娟因為一個謊言與耀祖漸生裂痕…

何廣沛同曉華再度合作、默契十足。

《曙光》劇情悲中有喜、黑暗中有曙光，帶出只要堅持信念、群策群力，定能等到轉機的正面信息，全劇充滿了人情味。之前憑《異搜店》成功入屋的「廣華」CP 何廣沛及陳曉華，今次在劇中再譜戀曲並升呢演夫妻。談到再與曉華合作，廣沛坦言兩人默契十足，笑指曉華私底下是大頭蝦，自己需要像哥哥般照顧對方：「佢好多甩漏、會整污糟戲服、帶漏嘢，又或者失驚無神唔見嘢要幫佢搵，會好勞氣同激心，但又唔忍心嬲佢咁。」曉華則透露與廣沛會互相鼓勵：「雖然我哋平時都嘻嘻哈哈，但係無論係談情嘅戲定係嗌交戲，我哋都唔同平時嘅我哋，唔會忍唔住笑。有陣時對方NG嘅時候，我哋都會好自然畀對方一個鼓勵嘅眼神，好有並肩作戰嘅感覺。」