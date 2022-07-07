林作自爆衰口臭遭女友拒親熱　最Like食印度菜：食完要返屋企擦牙

由敖嘉年、梁嘉琪主持的香港開電視首個處境喜劇節目《嘉嘉醫療自助班》，以探討健康為題，逢星期六晚上9時30分播映。本周六（9日）播映以口臭為主題，並請來林作擔任嘉賓。林作與主持人即場以口水作口臭測試，更透露試過因有口氣而被女友拒絕親熱。

《嘉嘉醫療自助班》邀得林作一同探討口臭問題。

提到口臭，林作表示：「朝早瞓醒可能會有啲，但一般情況下，都會好注意（口臭問題）。」席上，林作與敖嘉年、梁嘉琪即場以木筷子刮自己脷苔，然後聞一聞木筷子上的味道，作一個口臭的小測試。林作表示只聞到筷子上的竹味，而敖嘉年指聞到車仔麵味，梁嘉琪笑言聞到香水味。

自言有少少潔癖的林作，透露有刮脷苔的習慣：「我真係有刮脷苔，係以前有位女友介紹，因為我有少少潔癖，好鍾意搞好多嘢清潔個口。」雖然林作對口腔衛生講究，但問到他有否試過想跟女友親熱時，因有口氣而被拒？林作聞言即大方承認。而最近頻頻抽水惹口舌的林作亦表示：「我好鍾意食印度嘢，好濃味，食完要返屋企擦牙先得。」

林作自爆最愛食印度菜。

問到林作若遇到女友或媽媽有口氣，他會以什麼方式跟她們婉轉表達？林作謂：「真係考起，無論語言點樣婉轉都會尷尬，只可以用微妙嘅面部表情，如果對方Get唔到，盡量都係忍，冇辧法啦。都要在乎對方感受嘅。」