I SWIM．劇透︱首五集情節全公開　魏浚笙拍呂爵安惡鬥精英接力隊

ViuTV原創劇《I SWIM》將由下星期一（11日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述五位青年泳手組成游泳接力隊，於水運會展開一段又一段亦師、亦敵、亦友的競賽。天才泳手余浪沖（魏浚笙飾）轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮（呂爵安飾）、大秋（歐鎮灝飾）、班長（吳啟洋飾）及阿帆（王智騫飾）組成的游泳接力隊。Miss翁（吳海昕飾）首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠（袁澧林飾）。

第1集（7月11日星期一）

天才泳手余浪沖（魏浚笙飾）轉校來到啟賢中學C班，認識李馬榮（呂爵安飾）、班長（吳啟洋飾）、大秋（歐鎮灝飾）、阿帆（王智騫飾）等接力隊隊友。隊長李馬榮不甘長年敗給A班；余浪沖的出現，令李馬榮感覺找到泳隊最後一塊拼圖。為此，李馬榮將多年隊友大秋貶作後備，令對方極度不滿，讓接力隊在賽前陷入分裂邊緣。Miss翁（吳海昕飾）首次來到男校當上班主任，眼見李馬榮為了比賽而採取各種「極端手段」壓逼隊友而深感擔憂，卻逐漸發覺對方背後正施行一項危險的策略。

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第2集（7月12日星期二）

余浪沖（魏浚笙飾）首次參加水運會，熾熱氣氛下見識到A班兩大主將蛙王羅力森（王智德飾）及飛魚黃亞樂（邱士縉飾）的實力。然而余浪沖不忍自己的加入而令C班不和，反過來支持大秋（歐鎮灝飾）參加個人賽以證實力，更助他奪回接力隊的正選。李馬榮（呂爵安飾）不怒反喜，因為借余浪沖來激發大秋的鬥心，正是他要做的事。正當C班眾人自覺形勢大好，阿帆（王智騫飾）卻受傷，別無選擇下只能由余浪沖臨時補上。李馬榮立即變陣，一反常規地將最強的泳手放在首三棒，以求在賽事早段大幅領先A班，摧毀對方的士氣，並以從未出場的天才泳手余浪沖來挑戰對方最後一棒的王者黃亞樂！

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第3集（7月13日星期三）

余浪沖（魏浚笙飾）為累及各人錯失冠軍而心生歉疚，功敗垂成的李馬榮（呂爵安飾）萬分忿怒。面對思緒各異的眾人，Miss翁（吳海昕飾）心知幫助各人走出失敗陰霾的重要，下令暫時解散接力隊，重整旗鼓。回歸正常校園生活，但李馬榮竟然逃學去操練，盛怒的Miss翁追至卻不慎遇溺，不諳水性的她更被李馬榮所救。冷靜過後，兩人終可心平氣和地解決泳隊問題，李馬榮逐漸被Miss翁透徹的分析所折服，答應更改泳隊領導方向，並由重新聯繫各人開始。余浪沖與各人逐漸熟絡起來，卻在此時收到一個神秘訊息，來自冠中書院，一個名叫施詠（袁澧林飾）的女生。

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第4集（7月14日星期四）

原來施詠（袁澧林飾）和余浪沖（魏浚笙飾）同樣曾被網絡欺凌，因此她更希望余浪沖可以重新振作，並承諾只要他游，一定會看到。新一屆的水運會成為李馬榮（呂爵安飾）與黃亞樂（邱士縉飾）競逐全場總冠軍的舞台，黃亞樂終完成個人的「大滿貫」，將紀錄榜上所有項目變成他一人的名字。相反，李馬榮為要破黃亞樂的紀錄而選擇了大量長途賽事，將體力燃燒殆盡之餘，更要在100米背泳的賽事中面對突飛猛進的班長（吳啟洋飾）。班長主動讓賽以為掩護，卻被李馬榮視為極大侮辱，兩人產生激烈衝突。

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第5集（7月15日星期五）

校長為免余浪沖（魏浚笙飾）再度重演去年出醜事件而影響校譽，指令Miss翁（吳海昕飾）阻止余浪沖參賽，但她堅決守護學生應有的參賽權利，而不惜開罪校長。得到李馬榮（呂爵安飾）的指導，余浪沖的潛力終於全面爆發，並在50米自由泳爆冷擊敗A班主將羅力森（王智德飾），奪得首面個人金牌！然而高傲的羅力森無法接受敗給一個自己曾經瞧不起的人，頽然退出接下來的接力賽。隊長黃亞樂（邱士縉飾）極力勸阻，反令羅力森將長年被對方壓著的不滿爆發，令五連霸的A班陷入前所未有的危機。