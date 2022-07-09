63歲艾威演盡各類角色　曾不滿被稱為甘草演員：我直情講粗口鬧佢

現年63歲的艾威入行逾40年，在2012年離開無綫（TVB）後曾轉投香港電視網絡（HKTV），演技出色的他正、反派皆能演出，但其實他過往非常介意被稱為甘草演員、綠葉等。日前艾威在電台節目《1圈圈》中再提及此事：「因為我哋幾廿年前覺得『甘草』演員係形容一個演員有少少貶義嘅，即係冇乜成績做到出嚟，可能你哋後生唔知啦。」



艾威日前在電台節目《1圈圈》中再提及介意被稱為甘草演員一事。（YouTube影片截圖）

艾威表示雖然現時甘草演員帶有尊敬的意思，但當年就不是這樣：「我試過俾人藐，佢話『甘草』，我直情講粗口鬧佢呀！我心諗你就係小生啫大佬，咁你小生唔使踩我㗎。」相隔多年，艾威已經坦然面對，早前更推出個人單曲，並以甘草演員做歌曲主題：「咦，都唔係喎，你以前接受唔到嘅嘢，你如果而家可以接受咪對你自己係一個突破嚟囉。諗咗唔係好長時間就好，一於個題材用甘草，於是乎就有咗呢首歌。」

艾威早前更推出個人單曲，並以甘草演員做歌曲主題。（資料圖片）

其實艾威早在80年代就曾憑着翻唱日劇《柔道龍虎榜》的主題曲而一鳴驚人，之後他在電影《彩雲曲》中飾演一名酒廊歌手，並在戲中親身演唱名曲《Sometimes when We Touch》。近年艾威亦有獲邀在內地登台獻唱，今次他自資6位數推出首支單曲及拍攝MV，終於一圓歌手夢！

近年艾威亦有獲邀在內地登台獻唱。（Facebook@艾威）