專訪︱王菀之重組與張敬軒相識經過　同男方版本有出入：佢記錯咗

王菀之（Ivana）和張敬軒（軒仔）相識十多年，不但是香港樂壇金童玉女，更是彼此的靈魂伴侶，Ivana早前在軒仔演唱會上一句「如果下世搵唔返我，我會搵你」，更令對方忍不住落淚，場面令人動容。之後，軒仔作客ViuTV節目《爆谷一周》時亦有剖白當時感受，更直言Ivana是他的心目中的第一位，而他更分享了當年與對方相識的情況：「我哋喺公司船P識，全部都係公司老闆，架船都有百幾呎，我哋呢啲小薯仔梗係要去，當時佢未出碟，仲係新人，成個Party零零舍舍有兩條友好局促，縮埋一角，就係我同王菀之……大家唱歌就唱歌，跳舞就跳舞，我哋兩個就好似隻鬼咁坐喺度，我就問佢，『你係咪Ivana』，佢話『係呀，前輩』，我話唔使前輩，我唔係大你好多，佢就再問我『你冇朋友㗎』，我話我同班哥哥姐姐唔熟，『咁我做你朋友啦』，咁大家就開始咗。」

張敬軒早前作客《爆谷一周》分享與王菀之相識經過。（ViuTV）

張敬軒演唱會｜王菀之親筆信感動全場：如果下世搵唔返我我會搵你

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不過，Ivana日前接受《香港01》訪問時便指軒仔記錯了這段「世紀友誼」的相遇經過，「當日遊船河好熱鬧，有人游水，有人喺船上唱K，夜晚就去魚排燒海鮮食，嗰日大致流程就係咁，而架船去到海中心嗰陣，好多人都落咗水玩，余文樂好Fit嗰啲就梗係去滑水、游水啦，就淨返我同軒仔同埋個船長，我同佢就一人坐一邊，大家各自聽iPod，大家你眼望我眼，佢上電視話係佢埋去我度，但事實係我行去搵佢，佢記錯咗。我同佢講『你好，你係咪張敬軒呀，我係Ivana呀』。」之後她便用音樂與軒仔打開話題：「我問可唔可以聽下佢聽緊乜，之後就交換iPod，其實我都好緊張，有少少尷尬，跟住我再問『你唔落水玩嘅，你係咪冇乜朋友，其實我都係』，之後就傾起上嚟。」她更笑指當年的張敬軒膚色好黑色：「同船身啲木黐晒地！」非常搞笑。

王菀之指張敬軒記錯其中一個細節。（葉志明攝）

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