2020年港姐冠軍謝嘉怡 (Lisa) 樣子甜美性格吸引,且從不介意以素顏樣貌目示人,真性情贏盡了網民心。月前Lisa暫別TVB返回蘇格蘭與家人團聚度假,她不時亦有於IG分享最新近況。昨日她就分享了她的美味早餐,寫道:「Eat some breakfast then change the world 🥣 🌍」笑指吃點早餐便可改變世界。相中的Lisa捧着一大碗水果穀物營養健康早餐,賣相誘人。而網民的焦點就落在她的黝黑的膚色上,她明顯曬黑了很多,甚至可以用黑到似嚿炭來形容,再加上素顏,顏值跌watt了不少。Lisa曬到這麼黑,與一眾追求美白的女藝人截然不同。有網民就大表驚訝:「好似外傭姐姐」、「咩事曬到咁黑?」、「最不一樣嘅港姐。」

點擊睇Lisa曬黑咗個樣,佢父母絕密靚相以及佢其他靚相: