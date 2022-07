陳茵媺 (Aimee)與陳豪婚後育有3名寶貝仔女,昨日Aimee於IG post了她與二仔和細女的合照,並留言表示:「#familytime means no #alonetime and that's ok!? 👌. But secretly I don't mind having some quiet time to catch up on some reading guys... 🤭🤭🤭」

笑言有了家庭便沒有了獨處的時間。而其中一張相是Aimee與6歲囡囡Camilla的合照,相中可見Camilla換了新髮型,梳了孖辮頭的她十分之可愛甜美,盡得媽咪優良基因,真是愈大愈靚女。網民都大讚Camilla又靚又cute,有網民就表示:「將來參選港姐一定贏呀」。

