聲夢傳奇2｜Maggie一曲逆轉變熱門獲林二汶激讚　Mandy慘遭淘汰

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》昨晚播出第五集，六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）繼續各自派出一名學員，分別為Mandy孫衣文《眼淚》、Janees黃洛妍《留低鎖匙》、XiX《Me Gustas Tu》、Duncan侯雋熙《綿綿》、Maggie趙頌宜《我的心裡只有你沒有他》、Jason陳晉軒《記憶棉》；由兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）進行點評，及25名來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審。最終XiX憑藉團結力量及活潑可愛跳唱獲得23盞綠燈，Fight低大熱門Janees成本集最高分；而本集被淘汰的，則是獲得14盞綠燈的Mandy。雖然Janees未能獲得本集最高分，但卻獲網民盛讚有職業水準，並將她與Sabrina趙紫諾列為本屆「聲夢兩大魔王」。

是集出戰學員成績相當亮麗，除了XiX獲得23盞綠燈外，Janees及Maggie亦獲得22盞綠燈並列第二名，至於第三名的Jason則獲21盞綠燈。在首輪個人表演中因走音兼「呆若木雞」台風險被淘汰的Maggie，本集竟「大逆轉」。經導師林二汶「軟硬兼施」調教的Maggie，上台獻唱時明顯放鬆了很多，不但偶爾能展現懷舊台風，更終與現場觀眾有眼神交流。

識郁嘅Maggie令人眼前一亮

其實Maggie首集已獲張佳添以「有錢佬」比喻肯定其坐擁靚聲本錢，結果Maggie終憑其獨特聲線獲得22盞綠燈。原本對Maggie愛之深、責之切的二汶看畢Maggie脫胎換骨表演後，亦忍不住歡呼拍手兼激讚謂：「咩事呀你？好到咁嘅？多謝你相信你把聲。」Eric Kwok亦大讚Maggie夠真夠自然：「佢最正係冇一樣嘢係扮出嚟，佢真係不擅表達、佢真係鍾意聽舊歌。」陳奐仁更在公布分數之前，已肯定Maggie能晉身下一輪：「我已經諗緊你下一隻歌會係點。」台上的Maggie雖然十分拘謹，但台下的她卻是貪玩、精靈又活潑，是學員間的開心果，所以全場學員得悉其「終極翻身」時，忍不住高聲歡呼叫好，場面感人。

林二汶對Maggie嘅表現讚不絕口。