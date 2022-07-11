郭富城大坑三千呎豪宅遭爆竊　未有金錢損失外父協助警方調查

天王郭富城豪宅驚聞有賊入屋﹗7月11日清晨，城城與太太方媛、兩名女兒以及外父外母同住的港島大坑道「嘉園」豪宅，傳出發生竊盜事件，事件中未有人受傷。



郭富城一家同住於大坑嘉園3000呎豪宅。（IG：@mokafy）

郭富城位於大坑道的寓所被爆竊。郭的外父協助警方調查。(翁鈺輝攝)

大坑道「嘉園」為1梯3戶設計，城城原住在「嘉園」頂樓全層，先前整修，所以郭富城再租下低樓層單位暫住與外父外母同住，亦是這次竊賊入屋的一戶。7月11日清晨，警方接獲報案，有低樓層全戶稱家裡大門虛掩、窗戶打開，外傭及時發現竊賊，竊賊立刻逃走，事件中城城外父外母一家未有損失，同層另一單位則被偷去500元現金。

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郭富城的寓所位於港島大坑道嘉園，在頂樓全層面積約3000平米。Moka在微博發文時讓豪宅曝光，相中看見Aaron的豪宅以米白色的佈置為主色，大廳的牆身和大門、餐枱以及飾物櫃等均是米白色的，淺灰色的超長梳化配搭奶茶色的咕𠱸，走簡約風的路線，木色地板予人一種home sweet home且時尚小清新的感覺。客廳擁有超高樓底，環境極為闊落，至少可以容納50人，而天花上裝置了很多射燈，牆上也設有一個大音箱，採用古典風返計感覺相當優雅。

點擊下圖逐格睇城城的豪宅以及他和Moka的靚相：