I SWIM｜呂爵安《大叔的愛》後再擔正　反差極大︰感受最深的作品

久違了的運動青春劇《I SWIM》以中學背景游泳為題材，幾位主要演員包括Edan呂爵安、Jeffrey魏浚笙、Stanley邱士縉、Alton王智德、 P1X3L Phoebus吳啟洋等都操FIT曬肌上陣。相隔一年再擔正新劇令Edan感受良多：「對上一個在電視出現的角色，就是剛剛好過了一年的《大叔的愛》裏的田田……」

久違了的運動青春劇《I SWIM》以中學背景游泳為題材，Edan呂爵安飾嚴肅cool 爆的泳隊隊長李馬榮。（IG：@Edanlui）

一年前的《大叔的愛》令大眾開始更加認識Edan，沒有偶像包袱盡力顯露喜劇才華，《I SWIM》中嚴肅cool 爆的泳隊隊長李馬榮，與Edan平時的親切搞笑形像大有分別，首集播出後他亦分享感受：「這絕對是自己其中一套感受最深的作品，無論是角色上，練水操肌游凍水，還是和台前幕後所有的相處，都好像是昨天的事一樣，所以我真的期待了很久。我對上一個在電視出現的角色，就是剛剛好過了一年的《大叔的愛》裏的田田，而這次的李馬榮，絕對能稱得上是田田的相反吧，所以對自己來說的確是一個很大的挑戰，但老實說，真的挺喜歡李馬榮這個角色的，希望大家這次會對我有不一樣的感覺，也希望能夠看到我和李馬榮的成長吧！」

Edan呂爵安在一年前的《大叔的愛》田田一角圈粉無數。（影片擷圖）

《I SWIM》中Edan呂爵安要不停曬肌肉。（IG：@Edanlui）