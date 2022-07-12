前艷星顏仟汶登開電視　棄性感重歸簡樸　演完村民演海味舖太子女

香港開電視播映兩線港劇《黑金風暴》及《獅子山下的故事》，雲集一眾廣為港人熟悉的重量級演員坐陣，勢頭強勁。有眼利的網民發現，當中，最近頻頻見到前艷星顏仟汶的身影出現在港劇，而她同時有份參演香港開電視的兩套劇集，先後於《黑》劇及《獅》劇飾演村民及海味店太子女，網民亦大讚她演出亮眼。

顏仟汶形象性感。（Facebook/@顏仟汶）

顏仟汶與林家棟、黃德斌、雷宇揚、黎芷珊等同為藝員訓練班同學，入行初期即參演多部電影，其後為了支付患病父親的醫藥費，2000年開始拍攝多部三級片卻未能突圍，於是退出娛樂圈。顏仟汶近年轉戰內地登台演出，但她仍一直以特約演員身份拍劇，參演劇集更一部接一部，除了在《家族榮耀》演出外，現更連續現身香港開電視黃金時段播映的《黑金風暴》及《獅子山下的故事》。

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《黑金風暴》已經播到中段，上周劇情講到周秀娜飾演的文靜就一單農地糾紛前往圍村視察，顏仟汶便飾演該圍村之村民。鏡頭前見她抹去濃妝，去掉昔日華麗打扮，以淡妝、T恤、牛仔褲的「村民Look」示人。而在《獅子山下的故事》中，顏仟汶飾演海味店老闆甄建華（郭峰飾）的大女甄茜碧。雖然她在兩劇中的鏡頭不多，打扮亦略為普通，但仍可看出其美貌，一點也看不出她已51歲，果然凍齡有術。