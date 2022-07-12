鍾柔美澄清自己冇開小紅書　被網友批跳舞太成熟會反思：會留意返

鍾柔美（Yumi）今天（12日）出席商場活動，吸引了約50名粉絲到場支持，Yumi在活動過程中，勁歌熱舞，獻唱了自己的第一首個人單曲《Breakin' My Heart》。Yumi接受《香港01》訪問時表示今天是有點緊張，她說：「好耐冇喺有觀眾同埋商場嘅地方唱歌畀大家聽，見到好多觀眾。」

Yumi認為今日唱歌表現係OK。（梁碧玲攝）

Yumi透露近期少和粉絲見面的原因是在考試中，今天也是考完試趕過來出席活動，「我都係啱啱放學過嚟，仲有幾日先考完，我都好珍惜時間去溫書，我會溫到好夜，溫到一點兩點，第二朝又要五點起身溫書。」Yumi認自己在讀書成績方面也不錯，亦相約了一班朋友考完試外出遊玩，當談到會否避免與男同學去街，Yumi給定心丸畀一眾粉絲，「其實我自己喺學校冇特別多男性朋友，所以我係比較鍾意同女仔做朋友多啲。」

Yumi考緊試。（梁碧玲攝）

早前Yumi進駐小紅書，當中分享平時拍攝一些跳舞影片給網友觀看，但原來Yumi是沒有小紅書的帳戶，她首次澄清：「我冇玩小紅書，我有留意新聞，但我冇開過小紅書，我見到小紅書仲諗緊係咩嚟，我有同經理人講就OK。」

而Yumi自出道起，她的風格都是勁歌熱舞，有是拍攝的舞蹈動作影片也給人感覺是比較成熟，對於只有15歲的她來說網友認為不太恰當，Yumi回應：「我覺得我自己會留意返啲，我唔係特登跳一啲咁嘅舞出嚟，可能係我身體自動...我唔知點講，我做緊我自己囉，我又唔會驚人哋講，都係做返自己。」

Yumi知炎明熹返咗香港，表示遲啲會約佢食飯。（梁碧玲攝）

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